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Poslanci Študentskej kandidátky prvýkrát zasadnú v srbskom parlamente
Študentská kandidátka získala v 250-člennom parlamente 140 kresiel, čo jej umožňuje vládnuť samostatne.
Autor TASR
Belehrad 17. novembra (TASR) - Poslanci Študentskej kandidátky (SL) v utorok prvýkrát zasadnú v srbskom parlamente. Zákonodarný zbor sa zíde na ustanovujúcej schôdzi po predčasných parlamentných voľbách v októbri, v ktorých SL drvivo zvíťazila a ukončila 14-ročnú vládu Srbskej pokrokovej strany (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Historickému výsledku predchádzali takmer dva roky protestov. Vyvolalo ich zrútenie prístrešku železničnej stanice v Novom Sade v roku 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Mnohí v Srbsku nešťastie pripisovali korupcii. Nasledovali najväčšie protesty od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000.
Študentská kandidátka získala v 250-člennom parlamente 140 kresiel, čo jej umožňuje vládnuť samostatne. Koalícia vedená SNS má 103 poslancov, zvyšných sedem kresiel obsadili strany zastupujúce etnické menšiny. Za SL zasadnú v parlamente najmä politickí nováčikovia z akademického prostredia, ktorí sľubujú zásadnú reformu štátnych inštitúcií.
Nová väčšina má po ustanovení parlamentu 90 dní na vymenovanie premiéra a zostavenie vlády. Študenti chcú okrem iného zlepšiť zdravotníctvo a školstvo a zdvojnásobiť výdavky na obranu. Vláda bude musieť zároveň vyvažovať tradične blízke vzťahy s Ruskom so snahou o vstup do Európskej únie, uvádza AFP.
Nový predseda parlamentu prevezme aj výkon prezidentských právomocí. Vučič totiž v septembri predčasne ukončil svoje druhé funkčné obdobie v pozícii prezidenta, aby sa mohol uchádzať o post premiéra. Riadne voľby hlavy štátu sa mali konať na jar budúceho roka, teraz sa musia uskutočniť predčasne, a to do 27. decembra. Vučič v nich podľa ústavy kandidovať nemôže.
Historickému výsledku predchádzali takmer dva roky protestov. Vyvolalo ich zrútenie prístrešku železničnej stanice v Novom Sade v roku 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. Mnohí v Srbsku nešťastie pripisovali korupcii. Nasledovali najväčšie protesty od pádu Slobodana Miloševiča v roku 2000.
Študentská kandidátka získala v 250-člennom parlamente 140 kresiel, čo jej umožňuje vládnuť samostatne. Koalícia vedená SNS má 103 poslancov, zvyšných sedem kresiel obsadili strany zastupujúce etnické menšiny. Za SL zasadnú v parlamente najmä politickí nováčikovia z akademického prostredia, ktorí sľubujú zásadnú reformu štátnych inštitúcií.
Nová väčšina má po ustanovení parlamentu 90 dní na vymenovanie premiéra a zostavenie vlády. Študenti chcú okrem iného zlepšiť zdravotníctvo a školstvo a zdvojnásobiť výdavky na obranu. Vláda bude musieť zároveň vyvažovať tradične blízke vzťahy s Ruskom so snahou o vstup do Európskej únie, uvádza AFP.
Nový predseda parlamentu prevezme aj výkon prezidentských právomocí. Vučič totiž v septembri predčasne ukončil svoje druhé funkčné obdobie v pozícii prezidenta, aby sa mohol uchádzať o post premiéra. Riadne voľby hlavy štátu sa mali konať na jar budúceho roka, teraz sa musia uskutočniť predčasne, a to do 27. decembra. Vučič v nich podľa ústavy kandidovať nemôže.