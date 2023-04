Poslanci v Británii schválili návrh zákona o nelegálnej migrácii

Londýn 27. apríla (TASR) - Dolná snemovňa britského parlamentu schválila v stredu večer návrh zákona, ktorý má zastaviť nelegálnu migráciu predovšetkým cez Lamanšský prieliv. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Za návrh hlasovalo 289 poslancov a 230 bolo proti. Zákonom sa teraz bude zaoberať Snemovňa lordov, kde čelí silnému odporu. Horná komora parlamentu môže zákon upraviť, ale nemôže ho blokovať.



Návrh zákona o udeľovaní azylu migrantom predložila 7. marca britská ministerka vnútra Suella Bravermanová. Pred poslancami vtedy zdôraznila, že zákon "zastaví plavidlá", ktoré do Spojeného kráľovstva privážajú desaťtisíce osôb.



Úrady budú môcť na základe tohto zákona utečencov zadržiavať až 28 dní bez možnosti kaucie či posúdenia súdom. Ministerstvo vnútra bude mať povinnosť deportovať osoby, ktoré do krajiny prídu nelegálne.



Podľa kritikov je vládny návrh neetický a nerealizovateľný. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že zákon je v rozpore s Dohovorom o právnom postavení utečencov.



Britská vláda pripustila, že existuje veľká šanca, že poruší medzinárodné záväzky Spojeného kráľovstva v oblasti prijímania utečencov a ľudských práv, ale je odhodlaná čeliť súdnym žalobám.



Vlani prišlo do Británie cez Lamanšský prieliv viac než 45.000 ľudí, v roku 2020 to bolo 8500 osôb, píše AP.