Poslanci v ČR po 11 hodinách prerušili schôdzu k bitcoinom na neurčito

Praha 5. júna (TASR) - Českí poslanci prerušili na neurčito mimoriadnu schôdzu snemovne zvolanú pre bitcoinovú kauzu. O téme vo štvrtok rokovali od 9.00 h približne takmer 11 hodín. Schôdza skončila z dôvodu vypršania rokovacieho času. Návrhy, aby v piatok pokračovala, neprešli. Opozičné hnutie ANO už zozbieralo podpisy na zvolanie schôdze, kde chce vláde vysloviť nedôveru, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Predseda poslaneckého klubu Pirátov Jakub Michálek trikrát navrhol, aby sa mimoriadna schôdza vo štvrtok večer prerušila a poslanci v nej mohli pokračovať v piatok dopoludnia. Jeho návrhy však neprešli. Nie je preto jasné, kedy by mohla pokračovať. Podľa hnutia ANO tým bitcoinová kauza končí „na smetisku dejín“.



Šéfka poslaneckého klubu tohto hnutia Alena Schillerová oznámila, že zozbierala potrebný počet podpisov na podanie žiadosti o zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chcú vysloviť nedôveru vláde Petra Fialu. Žiadosť podľa stanice ČT24 zatiaľ nepodala.



V úvode rozpravy vystúpili lídri opozície, ktorí požadovali, aby skončila celá vláda. Po nich sa k mikrofónu postavil premiér a zdôraznil, že je nutné zistiť, či cieľom celej akcie nebolo zneužiť štát a jeho inštitúcie. Následne sa v prejavoch vystriedali ministri a až po viac než piatich hodinách poslanci schválili program schôdze.



Hoci končiaci minister spravodlivosti Pavel Blažek pôvodne avizoval, že na schôdzi nevystúpi, na početné žiadosti opozičných poslancov nakoniec do sály prišiel a k téme sa v krátkosti vyjadril. Uznal, že urobil chybu a poslancom sa ospravedlnil. Opozícia však jeho prejav kritizovala, pretože v ňom podľa ich slov nič nevysvetlil a poňal ho ako rozlúčkový prejav.



Jeho pravdepodobná nástupkyňa Eva Decroix poslancom sľúbila, že sa zasadí o nezávislé prešetrenie kauzy, pričom bude platiť princíp „padni, komu padni“. Do funkcie by mala byť menovaná budúci týždeň, ale už vo štvrtok predstavila svoje priority v rezorte. Jednou z nich je obnova dôvery verejnosti v justíciu, čo chce dosiahnuť aj nezávislým auditom rezortu spravodlivosti od externej firmy.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)