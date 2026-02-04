< sekcia Zahraničie
Poslanci v ČR po 12 hodinách prerušili schôdzu o nedôvere
Schôdza sa začala v utorok o 11.00 h. Ako zástupca opozície, ktorá schôdzu iniciovala, na nej prvý vystúpil predseda opozičnej ODS Martin Kupka.
Autor TASR
Praha 4. februára (TASR) - Českí poslanci v utorok po 12 hodinách prerušili mimoriadnu schôdzu dolnej komory, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Zasadnutie bude pokračovať v stredu ráno. Informuje o tom TASR.
Schôdza sa začala v utorok o 11.00 h. Ako zástupca opozície, ktorá schôdzu iniciovala, na nej prvý vystúpil predseda opozičnej ODS Martin Kupka. Po ňom si vzal slovo premiér Andrej Babiš a po ňom s prednostným právom postupne vystupovali všetci ministri a ďalší zástupcovia koalície.
Hoci vláda zvolanie schôdze kritizovala s tým, že ju to len zdržiava od práce, opozíciu k slovu pustila až po takmer ôsmich hodinách. Najhlasnejším kritikom bol predseda Poslaneckej snemovne a šéf SPD Tomio Okamura, ktorý mal však paradoxne v utorok zrejme najdlhší prejav.
Z opozičných lídrov sa k rečníckemu pultu ako prvý dostal predseda Pirátov Zdeněk Hřib. Premiéra kritizoval za to, že sa podľa neho chcel celou kauzou SMS správ ministra zahraničných vecí Petra Macinku len premlčať. Zdôraznil, že poslanci dostali šancu ukázať, či sú ochotní dať opäť vláde dôveru a tým byť spoluzodpovední za Macinkovo správanie. „Dnes to nebude len o tom, že budeme hlasovať o dôvere či nedôvere vláde... Budeme hlasovať o tom, akým smerom má ísť ČR a kto ju má viesť v dobe, keď sa bezpečnosť Európy znovu stala otázkou prežitia,“ podotkol.
Po ňom si slovo vzal predseda hnutia STAN Vít Rakušan. Podotkol, že Macinkove SMS boli poslednou kvapkou, prečo v nedeľu tisíce desaťtisíce ľudí v Česku demonštrovali. Ľuďom podľa jeho slov prekáža tiež trvalý konflikt záujmov Andreja Babiša, dotácie pre veľké poľnohospodárske podniky, akým je aj Agrofert či snaha vlády „nasadiť náhubok“ verejnoprávnym médiám.
„Nejde len o správanie jedného konkrétneho ministra, to je len posledná kvapka. Ide o plánované zásahy a niekedy už čiastočne uskutočnené a často nevratné a dlhodobé do základov plnohodnotnej a funkčnej demokracie... Snažíme sa, aby ste nezničili niečo, čo by napraviť už možno takmer nešlo,“ zdôvodnil zvolanie tejto schôdze.
Krátko po 21.00 h. podpredseda snemovne Jiří Barták ohlásil začiatok rozpravy k návrhu o vyslovení nedôvery vláde, v rámci ktorej sa k vystúpeniu prihlásilo 55 poslancov, predovšetkým opozičných. V dobe prerušenia schôdze zostávalo ešte 45 poslancov, ktorí chcú vystúpiť
Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uviedol, že je nevhodné, aby premiér Babiš nebol prítomný na rokovaní, a to najmä v momente, keď na schôdzi nie je ani minister zahraničných vecí. Neprítomnosť Macinku kritizoval aj podpredseda strany TOP 09 a bývalý minister pre vedu, výskum a inovácie Marek Ženíšek.
Ženíšek okrem toho uviedol, že vláda zlyháva v oblasti ekonomiky, bezpečnosti či rešpektu k inštitúciám. „Sme jedinou krajinou v Európe, kde Snemovňa bude rozhodovať o vydaní predsedu Snemovne aj vlády. Ide o hlbokú krízu dôvery vo vrchné poschodia moci, ktorú vláda nielen nerieši, ale dokonca normalizuje,“ povedal.
Jan Sviták z hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) označil SMS správy Macinku za „ľudské a morálne dno“.
Vendula Svobodová z Pirátov zas uviedla, že politika je ako tímový šport, pričom celý tím je podľa jej slov taký siný, ako jeho najslabší článok.
O 23.00 h. schôdzu prerušili a pokračovať bude v stredu o 9.00 h.
