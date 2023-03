Poslanci v Idahu schválili návrh zákona o treste smrti zastrelením

Boise 21. marca (TASR) - Väzni odsúdení na trest smrti by v americkom štáte Idaho mohli byť popravení zastrelením v prípade, že nebude k dispozícii smrtiaca injekcia. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v noci na utorok schválil tamojší Senát a pred uvedením do platnosti ho ešte musí podpísať guvernér Idaha. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Za návrh zákona hlasovali zákonodarcovia v pomere 24:11. Ak ho podpíše i guvernér Brad Little, Idaho sa tak po Utahu, Oklahome, Mississippi a Južnej Karolíne stane piatym americkým štátom, kde bude poprava zastrelením povolená.



Od roku 1976 boli v Spojených štátoch popravení zastrelením traja ľudia. Všetky popravy sa odohrali v štáte Utah, posledná v roku 2010.



Agentúra AFP upozorňuje, že americké štáty, ktoré povoľujú trest smrti, majú v poslednom čase ťažkosti so zaobstaraním si potrebných chemikálií do smrtiacej injekcie. Deje sa tak najmä preto, lebo viaceré farmaceutické spoločnosti nechcú byť spájané s popravami väzňov odsúdených na trest smrti.



Americká únia občianskych slobôd (ACLU) však predmetný legislatívny návrh označila za "desivý a zastaralý". Uviedla tiež, že takýto spôsob popravy "zanecháva následky na všetkých zúčastnených".