Poslanci v Iraku prišli o imunitu, odobral im ju súd

Bagdad 25. mája (TASR) - Iracký najvyšší súd zbavil v utorok zákonodarcov poslaneckej imunity. Podľa agentúry AFP ide o krok, ktorý by mohol umožniť začať trestné stíhania za korupciu i na najvyšších miestach v jednej z najskorumpovanejších krajín sveta.



Zákonodarcovia si dlho uplatňovali imunitu voči zadržaniu alebo trestnému stíhaniu bez súhlasu parlamentu. Išlo o pravidlo, ktoré politickým stranám umožňovalo uzavrieť dohody a oddialiť takéto prípady.



Najvyšší súd však zrušil predchádzajúce rozhodnutia, ktoré si vyžadovali zmienený súhlas parlamentu "vo všetkých prípadoch proti členom" irackého parlamentu, "či už ide o trestné činy alebo priestupky".



Jedinou výnimkou sú prípady, keď sa vydá zatykač, ak ide o "trestné činy bez svedkov". Vo všetkých ostatných prípadoch "členovia parlamentu nemajú imunitu a môžu byť proti nim priamo prijaté zákonné opatrenia", keď sú obvinení z trestných činov.



V Iraku sú desiatky zákonodarcov obviňované z úplatkárstva a vydierania. "Súdy môžu teraz rozhodovať o korupčných prípadoch", ktoré by predtým vyžadovali súhlas parlamentu, uviedol súd v utorňajšom rozhodnutí.



V celosvetovom rebríčku vnímania korupcie, ktorý každý rok pripravuje medzinárodná mimovládna organizácia Transparency International (TI), je Irak na 21. mieste.



V Iraku došlo od októbra 2019 do júna 2020 k sérii protestov, ktorých účastníci žiadali rozsiahle reformy a boj proti korupcii.