Poslanci v Izraeli zamietli opozičný návrh na rozpustenie parlamentu

Jeruzalem 12. júna (TASR) - Izraelskí poslanci vo štvrtok ráno tesnou väčšinou zamietli opozičný návrh na rozpustenie parlamentu (Knesetu), informuje TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Z celkového počtu 120 poslancov hlasovalo 61 proti a 53 za, pričom na schválenie bolo potrebných minimálne 61 hlasov. Opozícia predložila návrh v nádeji, že s podporou ultraortodoxných strán sa jej podarí rozpustiť parlament, čo by znamenalo prvý krok k predčasným voľbám.



Ultraortodoxné politické zoskupenie Šas, druhá najväčšia koaličná strana, v pondelok pohrozilo pádom vlády, ak parlament neodsúhlasí zákon, ktorý by zabránil povinnému vojenskému náboru ultraortodoxných židov. Koaličné strany sa však nakoniec ohľadom tohto zákona dohodli, uvádza agentúra Reuters.



Najvyšší súd Izraela v júni minulého roka rozhodol, že ministerstvo obrany už nemôže udeľovať plošné výnimky pre ultraortodoxnú komunitu, ktorej členovia sa venujú iba štúdiu náboženstva. Výnimka z povinnej brannej povinnosti sa dodržiavala od založenia Izraela v roku 1948. Vtedy však ultraortodoxní (Haredim) tvorili iba malú časť obyvateľstva v Izraeli.



Premiér Benjamin Netanjahu je však pod tlakom svojej strany Likud, aby povolal do služby viac mužov a zaviedol tresty pre tých, ktorí sa jej vyhýbajú. Strana Šas s 11 poslancami v izraelskom parlamente s tým nesúhlasí a naopak požaduje prijatie zákona, ktorý by ultraortodoxných židov natrvalo oslobodil od vojenskej služby.



Štvrtkové rozhodnutie poskytuje Netanjahuovej vládnej koalícii viac času na vyriešenie doteraz najvážnejšej politickej krízy a na odvrátenie predčasných volieb, ktoré by boli prvými od vypuknutia vojny s palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy.