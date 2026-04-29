Poslanci v Kosove nezvolili prezidenta, budú ďalšie predčasné voľby
Autor TASR
Priština 29. apríla (TASR) - Kosovskému parlamentu sa v utorok opäť nepodarilo zvoliť novú hlavu štátu, čo znamená, že v krajine usporiadajú ďalšie predčasné voľby. Od vlaňajšieho februára sa tak Kosovčania už po tretí raz vyberú k volebným schránkam, informuje agentúra AFP, píše TASR.
„Toto zasadnutie znamenalo koniec tohto volebného obdobia. Voľby budú vyhlásené v ústavnej lehote 45 dní,“ povedala zákonodarcom predsedníčka parlamentu Albulena Haxhiuová, ktorá už začiatkom apríla prebrala právomoci prezidentky.
Parlament, ktorý v posledných dňoch zasadal takmer nepretržite, ukončil rokovanie v utorok krátko pred polnocou, kedy vypršala lehota na zvolenie nového prezidenta, čo krajinu nasmerovalo k predčasným voľbám.
Napriek tomu, že v oboch minuloročných parlamentných voľbách zvíťazila stredoľavá strana Sebaurčenie (Vetëvendosje - LVV) premiéra Albina Kurtiho v zablokovanom zákonodarnom zbore nemala väčšinu a preto nedokázala obsadzovať najvyššie funkcie.
Opozícia aj posledné zasadnutie bojkotovala a v rokovacej sále boli prítomní len poslanci za vládnu stranu LVV a zástupcovia menšín. To však nestačilo na dosiahnutie potrebnej dvojtretinovej väčšiny, aby bolo umožnené hlasovanie o kandidátovi na prezidenta.
Premiér Albin Kurti v utorok usporiadal dve tlačové konferencie, na ktorých vyzval opozíciu, aby „ukončila blokádu“ a zúčastnila sa na zasadnutí. „Blokádami nepomáhame inštitúciám ani štátu,“ zdôraznil.
Prezidentka Vjosa Osmaniová už začiatkom marca rozpustila parlament po tom, ako sa poslanci nedokázali v ústavou stanovenom termíne dohodnúť na novej hlave štátu. Jej výnos však neskôr zrušil ústavný súd a dal tým za pravdu námietke premiéra Kurtiho.
Päťročné funkčné obdobie Osmaniovej sa následne skončilo 4. apríla. Aj keď Haxhiuová mohla podľa ústavy zastávať funkciu dočasnej hlavy štátu pol roka, ústavný súd koncom marca stanovil pre poslancov termín na zvolenie nového prezidenta do 28. apríla.
Posledné predčasné voľby v Kosove sa konali vlani 28. decembra po neúspešných snahách zostaviť vládu po hlasovaní z februára toho istého roka.
Celý proces zároveň odsúva rokovania so Srbskom, ktoré nikdy, podobne ako Slovensko, neuznalo nezávislosť Kosova vyhlásenú v roku 2008. Ide pritom o kľúčovú podmienku pre ambície oboch krajín vstúpiť do Európskej únie.
