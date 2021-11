Poslanci v Litve schválili vyhlásenie výnimočného stavu na hranici

Vilnius 9. novembra (TASR) - Litovský parlament v utorok odobril vyhlásenie výnimočného stavu v oblastiach pri hraniciach s Bieloruskom. Informovala o tom agentúra Reuters.



Výnimočný stav sa začne o polnoci z utorka na stredu a má trvať mesiac. Toto opatrenie umožní, podľa vlády, príslušníkom pohraničnej stráže použiť "psychický nátlak" a "úmerné fyzické násilie" voči migrantom, ktorí sa budú pokúšať vstúpiť do krajiny.



O vyhlásení výnimočného stavu rozhodla litovská vláda počas utorňajšieho zasadnutia kabinetu. Premiérka Ingrida Šimonyté oznámila, že opatrenie ešte v ten istý deň predložia na schválenie do parlamentu. K takémuto kroku pristúpila vláda v dôsledku náporu ilegálnych migrantov, ktorí na hranice prichádzajú z Bieloruska a prechodom cez ne sa snažia dostať do EÚ.