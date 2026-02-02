Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci v Portugalsku chcú zakázať sociálne siete do 16 rokov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Odkedy Austrália vlani decembri zaviedla zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie než 16 rokov, rastie v tomto smere tlak aj v rámci EÚ.

Lisabon 2. februára (TASR) - Portugalsko nasleduje príklad Francúzska a Austrálie týkajúci sa zákazu sociálnych médií pre deti. Návrh podali v pondelok v parlamente poslanci vládnucej strany, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Odkedy Austrália vlani decembri zaviedla zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie než 16 rokov, rastie v tomto smere tlak aj v rámci EÚ. Francúzsko, ktoré najnovšie schválilo rovnaký zákon, stálo na čele presadzovania podobných opatrení v EÚ spolu s členskými štátmi ako sú Dánsko, Grécko a Španielsko.

Digitálny vek dospelosti pre autonómny prístup k platformám, službám, hrám a aplikáciám, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, je stanovený na 16 rokov,“ uvádza sa v návrhu predloženom portugalskými zákonodarcami.

Z navrhovaného zákona vyplýva, že dospievajúci vo veku 13 až 16 rokov môžu pristupovať k sociálnym sieťam iba so súhlasom rodičov a že tieto platformy musia zaviesť systém overovania veku a rodičovskej autorizácie kompatibilný so softvérom používaným portugalskou administratívou.

Špecializovaná literatúra a nedávne vedecké údaje ukázali, že skoré používanie týchto zdrojov... môže ohroziť normálny sociálny a kognitívny vývoj detí a ukazuje sa ako čoraz návykovejšie a škodlivejšie,“ uvádza sa podľa AFP v úvodnom texte návrhu.

Na čele menšinovej stredopravicovej vlády v Portugalsku je premiér Luís Montegro.
