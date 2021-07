Poslanci vyzvali premiéra, aby odstúpil; vládu predtým kritizoval kráľ

Kuala Lumpur 29. júla (TASR) - Malajzijského premiéra Muhyiddina Yassina vo štvrtok členovia parlamentu obvinili z vlastizrady a vyzvali ho, aby odstúpil. Stalo sa tak po tom, čo kráľ kritizoval vládu za zavádzanie parlamentu. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa agentúry AFP išlo zo strany malajzijského monarchu, sultána Abdullaha Sultana Ahmada Shaha, o neobvyklé kritické vyjadrenie voči vláde.



Premiér Muhyiddin vedie koalíciu sprevádzanú viacerými škandálmi, ktorá sa dostala k moci vlani bez konania parlamentných volieb. Jeho vláde však hrozí pád po tom, čo spojenci stiahli podporu, píše AFP.



Tento týždeň sa konalo zasadnutie parlamentu, ktorého činnosť bola na niekoľko mesiacov pozastavená v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu v rámci boja proti koronavírusu.



Malajský minister spravodlivosti v pondelok oznámil, že núdzový stav sa skončí 1. augusta a platnosť niekoľkých nariadení, ktoré boli v rámci neho prijaté, sa ruší.



Poslancov z radov odporcov súčasnej vlády to však podľa AFP rozhnevalo a tvrdili, že Muhyiddin sa len snaží vyhnúť diskusii, pričom nebolo jasné, či kráľ súhlasil so zrušením núdzového stavu - ako to vyžaduje ústava.



Kráľovský palác vo štvrtok potvrdil, že kráľ na zrušenie stavu núdze nedal súhlas s tým, že panovník vyjadril "veľké sklamanie".



Oznámenie o zrušení týchto nariadení bolo "chybné a zmiatlo členov parlamentu", uvádza sa vo vyhlásení paláca. Nielenže sa ním "nerešpektovali zásady zvrchovanosti ústavy, ale podkopalo to aj funkcie a právomoci jeho veličenstva ako hlavy štátu".



Po zverejnení kráľovského vyhlásenia členovia zákonodarného zboru obvinili premiéra zo "zrady" a žiadali jeho "odstúpenie".