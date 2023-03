Poslancom na Novom Zélande zakázali TiKTok

Wellington 17. marca (TASR) — Nový Zéland je ďalšou krajinou, kde poslanci budú mať zakázané používať čínsku aplikáciu TikTok. Pridal sa tak k viacerým západným krajinám, ktoré už k takémuto kroku pristúpili pre obavy o bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry AFP.



TikTok bude na Novom Zélande od 31. marca zakázaný na všetkých zariadeniach s prístupom do parlamentnej internetovej siete. Riziká, ktoré táto aplikácia predstavuje, sú totiž podľa miestnych predstaviteľov "v súčasnom prostredí parlamentu" neprijateľné. Rozhodnutie bolo prijaté po vykonaní odbornej analýzy a po konzultáciách s vládou i zahraničnými partnermi.



Obdobné kroky už podnikli aj Kanada, Británia či Spojené štáty, kde túto obľúbenú aplikáciu pre obavy o bezpečnosť zakázali na vládnych zariadeniach. Z bezpečnostných dôvodov sa pre takýto krok rozhodli aj Európska komisia, Európsky parlament i Rada EÚ. Zákazy používania TikToku vydala ako prvá India už v roku 2020.



Aplikáciu TikTok na vytváranie a zdieľanie krátkych videí vyvinula čínska spoločnosť ByteDance. V ostatných rokoch sa dostala v západných krajinách pod prísny dohľad pre obavy, že by mohla čínskej vláde poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta.



Samotná spoločnosť ByteDance priznala, že jej zamestnanci mali prístup k údajom o účtoch z USA. Zároveň však popiera, že by nejaké údaje odovzdala čínskym úradom.



Americký prezident Joe Biden pohrozil, že aplikáciu v krajine celkom zakáže, ak sa TikTok neoddelí od spoločnosti ByteDance.