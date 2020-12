Poslanec AfD, ktorý mal v parlamente dierkované rúško, je v nemocnici

Berlín 17. decembra (TASR) - Poslanec nemeckého parlamentu za krajne pravicovú opozičnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorý nedávno prišiel na plenárne rokovanie v sieťovanom rúšku, je od soboty hospitalizovaný pre zdravotné komplikácie spojené s nákazou novým koronavírusom. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na nemecké médiá.



Berlínska kancelária poslanca Thomasa Seitza (53) informácie o hospitalizácii nechcela ešte v stredu bližšie komentovať a poslancove ochorenie označila len za "chrípku", píšu regionálne noviny Die Lahrer Zeitung.



Keď však vo štvrtok túto informáciu zverejnilo viacero ďalších médií, Seitzova kancelária vydala obsiahlejšiu tlačovú správu, v ktorej potvrdila, že Seitz je od 12. decembra hospitalizovaný po tom, ako mal pozitívny test na koronavírus. Podľa svojich lekárov by sa mal však mal čoskoro zotaviť.



Podpredsedníčka Spolkového snemu (Bundestag) Claudia Rothová v novembri pohrozila poslancovi pokutou za to, že v parlamente sa pohyboval v dierkovanom rúšku, ktoré nápadne pripomínalo sieťku na ovocie. Rothová mu vtedy ponúkla respirátor triedy FFP2, Seitz ho však odmietol a označil ho za "náhubok".



Krajne pravicová strana AfD verejne odmieta opatrenia nemeckej vlády zamerané na spomalenie šírenia nákazy koronavírusom, vrátane nosenia ochranných rúšok či obmedzovania osobných stretnutí a zhromaždení. Spoluzakladateľ AfD Alexander Gauland viní vládu z "koronavírusovej diktatúry" a viacerí členovia strany sa zúčastnili na protestoch proti sprísňovaniu opatrení.



Pandemická situácia je v Nemecku najhoršia práve v regiónoch s najsilnejšou voličskou základňou AfD. V porovnaní s celoštátnymi údajmi je v niektorých týchto oblastiach počet prípadov nákazy až trojnásobne vyšší.



Nemecké médiá tiež cez víkend informovali, že poslanec zastupiteľstva mesta Böhlen v spolkovej krajine Sasko za AfD Harald Hänisch podľahol nákaze koronavírusom po tom, čo musel byť v nemocnici napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Starosta mesta síce jeho úmrtie potvrdil, no odmietol udať príčinu smrti. Hänisch sa zúčastnil najmenej na jednej demonštrácii proti pandemickým nariadeniam, pripomína AFP.



Od stredy platia v Nemecku sprísnené opatrenia, ktoré sa majú opätovne uvoľniť najskôr 10. januára. Zatvorené musia byť všetky školy, ako aj väčšina prevádzok.



Nemecko vo štvrtok hlásilo denný rekord viac ako 30.000 prípadov nákazy. Od začiatku pandémie tam celkovo zaznamenali takmer 1,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a takmer 25.000 úmrtí.