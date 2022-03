Poslanec Knesetu zavítal na Chrámovú horu; moslimovia sa búria

Jeruzalem 31. marca (TASR) - Krajne pravicový poslanec izraelského parlamentu Itamar Ben-Gvir zavítal vo štvrtok po získaní súhlasu izraelskej polície na Chrámovú horu v Jeruzaleme.



Ako uviedol denník The Times of Israel, jeho návšteva sa koná krátko po sérii útokov v Izraeli a pred moslimským posvätným mesiacom ramadán – vyvoláva preto obavy z ďalších nepokojov.



Chrámová hora je najposvätnejším miestom judaizmu a je posvätná aj pre moslimov, pretože sa tam nachádza mešita al-Aksá. Židia sa tam nesmú modliť, ale návštevy sú za istých podmienok povolené.



Svoj súhlas pre Ben-Gvirovu návštevu vydala jeruzalmská polícia vo štvrtok ráno, po vyhodnotení aktuálnej bezpečnostnej situácie v lokalite.



Rozhodnutie polície následne vyvolalo nesúhlas arabských poslancov Knesetu, ktorí označili Ben-Gvirovu návštevu za provokáciu. Upozornili vládu, že bude zodpovedná za akúkoľvek eskaláciu násilia, ku ktorej dôjde v dôsledku Ben-Gvirovej návštevy na posvätných miestach.



Pripomenuli tiež, že vlani v máji to bola práve Ben-Gvirova návšteva vo štvrti Šajch Džarrá, čo je palestínsky sektor Jeruzalema okupovaný od roku 1967.



Táto návšteva poslanca za radikálne nacionalistické hnutie Židovská sila (Ocma Jehudit) prispela k eskalácii násilností medzi izraelskými bezpečnostnými zložkami a arabským obyvateľstvom bojujúcim proti vysťahovaniu niekoľkých miestnych rodín z domov postavených na sporných pozemkoch. Násilnosti vyústili do raketového ostreľovania územia Izraela a následnej odvety židovského štátu proti palestínskym radikálom v pásme Gazy.



Izraelom od minulého týždňa otriasa séria teroristických útokov, ktoré si vyžiadali už 11 mŕtvych a vyvolali obavy z dlhotrvajúcej vlny palestínskeho násilia.



Zatiaľ posledný útok sa odohral v utorok v meste Bnej Brak, kde palestínsky útočník smrteľne postrelil piatich ľudí. Stalo sa tak po minulotýždňových útokoch stúpencov teroristickej skupiny Islamský štát v mestách Beerševa a Chadera, ktoré si vyžiadali šesť mŕtvych.