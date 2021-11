Poslanec Ligy sa ospravedlnil senátorke, preživšej holokaustu

Rím 23. novembra (TASR) - Krajne pravicový komunálny poslanec a antivaxer Fabio Meroni vyvolal v Taliansku veľké pobúrenie, keď sa o známej senátorke, preživšej holokaust, zmieňoval nie jej menom, ale uviedol číslo, ktoré má ako bývalá väzenkyňa koncentračného tábora vytetované na ruke.



V súčasnosti 91-ročná senátorka Liliana Segreová má na ruke číslo 75190 od roku 1944, keď bola ako 13-ročné dievča deportovaná do koncentračného tábora Auschwitz. Jej otec a starí rodičia z otcovej strany boli v tábore Auschwitz zavraždení. Jej matka zomrela, keď bola Segreová ešte dieťa.



Momentálne je Segreová v Taliansku známa tým, že verejne podporuje očkovaciu kampaň, ktorej je Meroni rozhodným odporcom.



Aj preto na sociálnej sieti zverejnil post, v ktorom konštatoval, že "jediné, čo v diskusii o vakcínach chýbalo, bolo jej (číslo) 75190".



Meroni takto reagoval na senátorkou opakované vyjadrované presvedčenie, že očkovanie "je jediným východiskom" z pandémie choroby COVID-19.



Členovia zastupiteľstva v rade mesta Lissone v kraji Lombardsko následne vyzvali Meroniho zo strany Liga, aby sa verejne ospravedlnil. Zákonodarca to odmietol a tvrdil, že Segreovú nespomenul menom, aby sa vyhol cenzúre Facebooku.



Kolegovia-poslanci za stredoľavú Demokratickú stranu však prirovnávanie očkovania k rasizmu nacistov označili za "nevkusné" a "urážajúce všetkých ľudí s historickým povedomím a zmyslom pre ľudskosť".



Pod tlakom verejnosti sa Meroni nakoniec ospravedlnil, pričom uviedol, že aj on sa, "žiaľ, dal vtiahnuť do tejto atmosféry nenávisti", pričom sa síce snažil "vyjadriť svoje myšlienky, ale úplne nesprávnym spôsobom".



Jeho príspevok bol z Facebooku odstránený.



Spravodajský web The Times of Israel citoval Walkera Meghnagiho, predsedu židovskej obce v Miláne, ktorý uviedol, že je "netolerovateľné", aby verejná osoba ako Meroni používala takéto "hanebné výrazy" na adresu "tých, ktorí zažili hrôzu rasových zákonov" a trpeli kvôli nim.



Ďalšie odsúdenie zaznelo zo strany milánskej pobočky Národnej asociácie talianskych partizánov (ANPI), ktorej prezident Roberto Cenati vo vyhlásení upozornil, že Meroni použil "rovnaký jazyk, akým nacisti negovali tých, ktorí skončili v tábore Auschwitz a ich jedinou vinou bolo, že sa narodili".



Segreová, ktorá dostala mnoho vyhrážok smrťou, žije od roku 2019 pod policajnou ochranou. Vo februári tohto roku sa na internete zdvihla nová vlna nenávisti voči nej, keď radnica v Miláne, kde žije, zverejnila videozáznam, ako ju očkujú proti covidu. Video sprevádzalo odporúčanie radnice, aby Taliani nasledovali jej príklad.