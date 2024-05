Britský poslanec, ktorý pre infekciu prišiel o končatiny, sa vrátil

Londýn 22. mája (TASR) - Poslanec britského parlamentu Craig Mackinlay sa v stredu vrátil na zasadnutie Dolnej snemovne päť mesiacov po tom, ako v dôsledku vážnej infekcie prišiel o ruky a nohy. Členovia snemovne 57-ročného Mackinlayho privítali potleskom v stoji, informuje TASR podľa agentúry Reuters a stanice BBC.



Konzervatívec Mackinlay uviedol, že chce byť známy ako prvý "bionický" poslanec, ktorý sa do snemovne vrátil s protézami rúk a nôh. "Je to pre mňa veľmi dojemný deň," povedal a vtipne pripomenul, že porušuje pravidlá obliekania britského parlamentu, pretože má obuté tenisky a nemá sako.



Britský premiér Rishi Sunak McKinlayho označil za inšpiráciu a predseda Dolnej snemovne Lindsay Hoyle uviedol, že táto chvíľa patrí jemu (Mackinlaymu).



Samotný poslanec uviedol, že bude vyvíjať úsilie na zabezpečenie včasnej diagnostiky sepsy. Ťažká infekcia (ľudovo "otrava krvi") je sprevádzaná systémovými prejavmi zápalu a prehnanou aktiváciou zápalových mechanizmov.



Mackinlay vlani 27. septembra pocítil náhle zhoršenie zdravotného stavu. Jeho manželka Kati, ktorá je lekárnička mu zmerala mu teplotu a tlak. Ráno si všimla, že má studené ruky a necítila pulz. Bol prevezený do nemocnice v septickom šoku a jeho telo nadobudlo modrú farbu.



Na 16 dní ho uviedli do kómy, ruky a nohy mu sčernali. Pre BBC uviedol, že lekári mu dávali päťpercentnú šancu na prežitie.



V decembri mu amputovali všetky štyri končatiny a musel sa učiť znova chodiť. "Podarilo sa im zachrániť (ruky) od lakťov a (nohy) od kolien," uviedol. Takisto podľa svojich slov počas rehabilitácie zažíval náročné a frustrujúce chvíle a poďakoval sa manželke.



Mackinlay je poslancom za obvod South Thanet v grófstve Kent na juhovýchode Anglicka. Uviedol, že v najbližších voľbách sa plánuje uchádzať o znovuzvolenie. South Thanet má by premenovaný na Thanet East, dodáva BBC.