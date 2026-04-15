Poslanec rozvinul v Sejme vlajku Izraela so svastikou
Autor TASR
Varšava 15. apríla (TASR) - Poľský poslanec Konrad Berkowicz z opozičnej Konfederácie počas utorkovej rozpravy Sejmu kritizoval kroky Izraela v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe a prirovnal krajinu k nacistickému režimu. Následne na rečníckom pulte rozvinul obrázok vlajky s nacistickým symbolom. Predseda Sejmu plánuje voči poslancovi podniknúť kroky, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Predseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty označil prezentovanie svastiky v parlamente za neospravedlniteľné. Poslanec Slawomir Čwik vyzval na postúpenie prípadu orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z propagácie nacizmu.
Kancelária Sejmu uviedla, že predseda prijme opatrenia v súlade s procedúrami. Neskôr informovala, že pripraví návrh na uloženie sankcie za narušenie dôstojnosti parlamentu a preveruje aj možné právne kroky vrátane podania podnetu na prokuratúru.
Incident vyvolal reakcie tiež v zahraničí. Veľvyslanectvo Izraela v Poľsku ho označilo za antisemitský čin a vyzvalo úrady na ráznu reakciu. Poľské ministerstvo zahraničných vecí konanie poslanca ostro odsúdilo s tým, že takéto gestá sú neprípustné a urážajú pamiatku obetí holokaustu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
