Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Poslanec rozvinul v Sejme vlajku Izraela so svastikou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Varšava 15. apríla (TASR) - Poľský poslanec Konrad Berkowicz z opozičnej Konfederácie počas utorkovej rozpravy Sejmu kritizoval kroky Izraela v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe a prirovnal krajinu k nacistickému režimu. Následne na rečníckom pulte rozvinul obrázok vlajky s nacistickým symbolom. Predseda Sejmu plánuje voči poslancovi podniknúť kroky, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Predseda Sejmu Wlodzimierz Czarzasty označil prezentovanie svastiky v parlamente za neospravedlniteľné. Poslanec Slawomir Čwik vyzval na postúpenie prípadu orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z propagácie nacizmu.

Kancelária Sejmu uviedla, že predseda prijme opatrenia v súlade s procedúrami. Neskôr informovala, že pripraví návrh na uloženie sankcie za narušenie dôstojnosti parlamentu a preveruje aj možné právne kroky vrátane podania podnetu na prokuratúru.

Incident vyvolal reakcie tiež v zahraničí. Veľvyslanectvo Izraela v Poľsku ho označilo za antisemitský čin a vyzvalo úrady na ráznu reakciu. Poľské ministerstvo zahraničných vecí konanie poslanca ostro odsúdilo s tým, že takéto gestá sú neprípustné a urážajú pamiatku obetí holokaustu.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
