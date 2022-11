Poslanec strany Marine Le Penovej dostal trest za rasistický výrok

Paríž 4. novembra (TASR) - Francúzski poslanci v piatok schválili návrh na potrestanie svojho kolegu z krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) za jeho rasistické výroky na adresu kolegu tmavej pleti. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej bol Grégoire de Fournas potrestaný 15-dňovým suspendovaním a znížením dvoch poslaneckých platov o polovicu.



Ako objasnila AFP, de Fournas na pôde parlamentu prerušil vystúpenie kolegu Carlosa Martensa Bilonga výkrikom, aby "sa vrátil do Afriky".



Toto de Fournasovo vyjadrenie vyvolalo pobúrenie v celom politickom spektre a malo za následok aj prerušenie schôdze.



De Fournas však poprel, že by šlo o rasistický útok na poslanca, ktorý pred tým vo svojom vystúpení vyzval francúzsku vládu, aby spolupracovala s krajinami EÚ – najmä s Talianskom a jeho novozvolenou krajne pravicovou premiérkou Giorgiou Meloniovou – s cieľom pomôcť niekoľkým stovkám afrických migrantov zachránených zo Stredozemného mora.



De Fournas neskôr vysvetľoval, že narážal na loď, ktorá prevážala migrantov zachránených v Stredozemnom mori, nie osobne na poslanca.



Spravodajská televízia vysvetlila, že podľa fonetických pravidiel je vo francúzštine len minimálny rozdiel vo výslovnosti viet "Mal by sa vrátiť do Afriky" a "Mali by sa vrátiť do Afriky".



Aj preto zrejme de Fournas vo svojom tvíte v reakcii na rozhodnutie parlamentu deklaroval, že je nevinný. Jeho stanovisko podporila aj líderka RN Marine Le Penová.



Poslanecký klub RN sa na hlasovaní o treste pre de Fournasa nezúčastnil. Zostávajúci poslanci návrh schválili jednomyseľne.



Trest, ktorý nad ním kolegovia vyniesli, označil de Fournas za "neuveriteľne tvrdý" a "veľkú nespravodlivosť". Dodal však, že vzhľadom na svoj rešpekt k parlamentu sa jeho rozhodnutiu podriadi.



Bilongo, ktorý je poslancom za krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) uviedol, že víta verdikt predsedníctva parlamentu. "Vždy som bol presvedčený, že RN je rasistická, a to sa potvrdzuje," vyhlásil Bilongo.



Čo najprísnejší trest pre de Fournasa žiadali viacerí poslanci. Minister vnútra Gérald Darmanin sa dokonca vo vysielaní televízie BFM vyslovil za to, aby sa poslanec RN vzdal mandátu.



Ako poznamenala BFM, počas trvania Piatej republiky (od roku 1958) ide len o druhý prípad, čo niektorý poslanec dostal najprísnejší trest v podobe pozastavenie účasti na práci parlamentu. Prvým prípadom bola kauza komunistického poslanca Maxima Gremetza, ktorý v roku 2011 narušil schôdzu venovanú dôsledkom jadrovej havárie v Japonsku.