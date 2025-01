Poslanec Zelených obvinil Scholza z brzdenia pomoci pre Ukrajinu

Berlín 13. januára (TASR) - Predseda výboru Spolkového snemu pre európske záležitosti a člen Zelených Anton Hofreiter v pondelok obvinil nemeckého kancelára Olafa Scholza z blokovania ďalšieho balíka vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorá sa už takmer tri roky bráni proti ruskej invázii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Hofreiter tvrdí, že Scholzov úrad zrejme blokuje veľký balík, ktorý presadzujú niektorí ministri. "(Balík) nebol postúpený ministerstvu financií, nedostal sa do rozpočtového výboru," povedal Hofreiter pre stanicu Deutschlandfunk. "A všetky naše vnútorné informácie hovoria o tom, že to blokuje kancelár," dodal.



Časopis Der Spiegel minulý týždeň informoval, že ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a minister obrany Boris Pistorious tlačili na to, aby Nemecko pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré budú 23. februára, poskytlo balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške asi troch miliárd eur. Balík údajne vypracovali bezprostredne po páde Scholzovej koaličnej vlády.



Nemecké médiá však v piatok uviedli, že kancelár tento návrh údajne zablokoval. Podľa Der Spiegel Scholzov úrad brzdí akúkoľvek ďalšiu vojenskú pomoc, pretože Scholz údajne nechce zväzovať ruky budúcej nemeckej vláde, píše DPA.



Pistorius zo Scholzových sociálnych demokratov (SPD) v nedeľu poprel, že by kancelár blokoval balík pomoci. "Žiadna blokáda neexistuje. Na ministerstve obrany sme pripravili ďalší balík pomoci pre Ukrajinu. Teraz sa o tom musí politicky rozhodnúť - hneď ako budú objasnené všetky otázky, očakávam príslušné rozhodnutie," uviedol minister obrany pre noviny Tagesspiegel.



Zelení sa podľa DPA rozhodli vzdialiť od Scholzovej obozretnej politiky voči Ukrajine v rámci kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami. Napríklad Baerbocková, ktorá je tiež zo strany Zelení, varovala pred výrazným znížením finančnej podpory Nemecka na dodávky zbraní na Ukrajinu.