Poslanecká snemovňa nevydala Babiša a Okamuru na trestné stíhanie
Autor TASR,aktualizované
Praha 5. marca (TASR) - Česká Poslanecká snemovňa nevydala vo štvrtok na trestné stíhanie premiéra Andreja Babiša, ani predsedu dolnej komory Tomia Okamuru. Parlament tak nevyhovel žiadosti súdu, informuje TASR.
Babiš je obžalovaný spolu so svojou niekdajšou poradkyňou, v súčasnosti europoslankyňou, Janou Nagyovou v súvislosti s dotačnou kauzou areálu Čapí hnízdo. Okamurovo stíhanie zase súvisí s plagátmi jeho strany SPD pred senátnymi a krajskými voľbami v roku 2024, na ktorých bol vyobrazený muž tmavej pleti so zakrvaveným nožom a textom: „Nedostatky v zdravotníctve nevyriešia ‚chirurgovia‘ z dovozu“.
Mimoriadna schôdza parlamentu k vydaniu politikov sa začala vo štvrtok o deviatej ráno. Na jej začiatku vystúpil premiér, ktorý požiadal poslancov, aby ho nevydali na trestné stíhanie. Babiš uviedol, že „je to jednoznačne politicky motivované trestné stíhanie, ktoré v učebniach práva bude raz popisované ako odstrašujúci prípad toho, ako je možné v demokratickom štáte zneužiť systém na politický boj“.
Šéf KDU-ČSL Marek Výborný na to neskôr reagoval s tým, že poukázal na rozpor medzi súčasnou Babišovou snahou o nevydanie a kódexom hnutia ANO. Citoval z neho, že reprezentanti hnutia nebudú využívať imunitu ako ochranu pred stíhaním. „Majiteľ hnutia porušuje kódex, ktorý si sám vymyslel a jeho členovia s tým nemajú absolútne žiadny problém. Naopak, svojho šéfa bez váhania podržia, aby nebol vydaný na trestné stíhanie,“ povedal predseda ľudovcov.
Okamura zase na mimoriadnej schôdzi označil stíhanie za účelové s cieľom kriminalizovať politickú opozíciu, ktorou bolo jeho hnutie SPD v čase podania obžaloby. „V mojej kauze nejde o mňa. Na našej kampani pracovali tímy ľudí, desaťtisíce a určite aj státisíce ju zdieľali a schvaľovali. To pôjdu k súdu všetci, ktorí majú zásadne kritický názor na nebezpečenstvo nelegálnej migrácie ľudí z islamských a afrických krajín?“, kládol si otázky predseda poslaneckej snemovne.
Poslanec za opozičný STAN Karel Dvořák označil spomínanú kampaň strany SPD za „rasistickú a odpornú“. „Len sa prezliekla za údajné upozorňovanie na nebezpečenstvo nelegálnej migrácie,“ uviedol.
Opozičné strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL aj hnutie STAN podľa servera iDNES.cz chceli, aby hlasovanie o vydaní oboch politikov bolo verejné. Naopak, Piráti boli za tajné, ktoré presadzovala aj vládnuca koalícia.
Novinky.cz pripomenuli, že nevydanie Babiša znamená, že súd s ním bude pokračovať až po uplynutí mandátu poslanca, ktorý si ako premiér neuplatňuje, a Okamurovo stíhanie bude odložené.
