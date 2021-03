Poslanecká snemovňa v Česku schválila predĺženie núdzového stavu

Praha 26. marca (TASR) - Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila v piatok predĺženie núdzového stavu v Česku o 14 dní - do 11. apríla. Informoval o tom spravodajský server novinky.cz.



Poslanci najprv neschválili pôvodný návrh vlády predĺžiť núdzový stav o 30 dní. Návrh na predĺženie o dva týždne následne podporilo 53 zo 103 prítomných poslancov.



Okrem vládnucich strán ANO a ČSSD za návrh hlasovali aj poslanci Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Proti boli Piráti, hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) a zoskupenie SPOLU, vytvorené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09.



Poslanci zároveň chcú, aby vláda zrušila povinné nosenie rúšok v zastavanom území obce, keď je človek na ulici sám alebo so svojím blízkym, píše spravodajský server iDNES.cz. Poslanecká snemovňa taktiež odsúhlasila návrh, aby najneskôr do 6. apríla skončili policajné kontroly na hraniciach okresov.



Česká vláda po pondelkovom rokovaní (22. 3.) požiadala parlament o predĺženie núdzového stavu do 27. apríla a zároveň rozhodla o rozšírení povinného testovania na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2.



Poslanecký klub KSČM sa v piatok dohodol, že podporí predĺženie núdzového stavu do 11. apríla.



"KSČM je ochotná predĺžiť núdzový stav o dva týždne do 11. apríla, aby mohli zostať v platnosti súčasné nevyhnutné protiepidemické opatrenia," povedal v piatok poslanec tejto strany Leo Luzar.



Núdzový stav začal v Česku platiť 5. októbra minulého roka a odvtedy bol viackrát predĺžený. Vláda ho môže vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas Poslaneckej snemovne.