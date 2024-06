Poslanecká snemovňa v Česku schválila zákon o korešpondenčnej voľbe

Praha 21. júna (TASR) - Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v piatok v treťom čítaní schválila novelu zákona umožňujúcu vo voľbách hlasovanie poštou pre občanov Českej republiky žijúcich v zahraničí. Za návrh hlasovalo 92 zákonodarcov, 75 bolo proti, informuje TASR na základe správy televízie ČT24.



Poslanci vládnucej koalície schválili novelu napriek protestom opozičných strán ANO a SPD. Korešpondenčnú voľbu budú môcť Česi využiť vo voľbách do snemovne a Európskeho parlamentu, ako aj v prezidentských voľbách. Prvýkrát tak môžu urobiť na budúci rok, ak návrh schváli Senát a podpíše prezident, píše portál Novinky.cz.



"Tento návrh umožní našim spoluobčanom žijúcim v zahraničí, aby sa bez zbytočných komplikácií dostali k právu voliť," povedal v rozprave minister vnútra Vít Rakušan (STAN).



Poslancom ANO, ktorí prerokúvanie zákona od januára obštruovali, pripomenul, že aj ich vláda v minulom volebnom období mala v programe presadenie korešpondenčnej voľby.



Poslanci ANO a SPD novele vyčítali, že nový typ hlasovania poruší princíp tajnej voľby. Podľa predsedu ústavnoprávneho výboru za ANO Radka Vondráčka môže byť ohrozená dôveryhodnosť volieb v Českej republike. Jeho kolegovia kritizovali, že o vláde budú rozhodovať ľudia, ktorí žijú dlhé roky v zahraničí a do vlasti sa nechcú vrátiť.



Poslanci vládnych strán z dôvodu obštrukcií presadili pevné hlasovanie na piatkových 13.00 h a novelu schválili. Do diskusie sa v tom čase hlásilo ešte 56 opozičných poslancov.



Česi žijúci v zahraničí v súčasnosti môžu voliť iba na zastupiteľských úradoch, ktoré sú však niekedy vzdialené stovky kilometrov od ich bydliska. Voľbu poštou budú môcť využiť českí občania, ktorí sa zapíšu do voličského zoznamu na miestne príslušnom zastupiteľskom úrade. Nebudú teda môcť hlasovať Česi, ktorí sú v zahraničí len krátko, napríklad na dovolenke.



Júnový prieskum agentúry Median pre Český rozhlas na vzorke 1022 ľudí nad 18 rokov zistil, že korešpondenčnú voľbu podporuje presne polovica občanov. Chcú ju zaviesť prevažne mladí ľudia, s rastúcim vekom podpora klesá.



Výsledky volieb v predchádzajúcich rokoch ukázali, že medzi Čechmi žijúcimi v zahraničí vedú skôr strany vládnucej koalície. V prezidentských voľbách u nich prepadol aj predseda ANO a expremiér Andrej Babiš.