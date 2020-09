Poslaneckú prísahu na Srí Lanke zložil muž odsúdený za vraždu

Kolombo 8. september (TASR) - Srílanský politik Premalal Džajasekara sa stal prvým poslancom srílanského parlamentu, ktorý zložil poslaneckú prísahu napriek odsúdeniu za vraždu. Informovala o tom agentúra AFP.



Džajasekara je členom vládnucej strany Ľudový front (SLPP) a poslancom od roku 2001. V auguste ho odsúdili na trest smrti za vraždu aktivistu, ktorú spáchal, keď v januári 2015 strieľal do davu na zhromaždení opozičnej strany.



Verdikt však súd vyhlásil neskoro na to, aby bolo Džajasekarovo meno vyňaté z hlasovacích lístkov, a tým pádom mohol byť opätovne zvolený do parlamentu, čo sa aj stalo.



Džajasekara sa medzičasom proti rozsudku odvolal.



Vedenie väznice odmietlo Džajasekara pustiť na ustanovujúcu schôdzu nového parlamentu 20. augusta. Odsúdený následne podal žiadosť na odvolacom súde, ktorý v pondelok rozhodol, že má právo vykonávať svoje poslanecké povinnosti a tak napokon mohol v utorok zložiť posleneckú prísahu.



Opozičný zákonodarcovia si na protest obliekli čierne šály a hlasno vyrušovali počas toho, ako Džajasekara skladal prísahu. Po zasadnutí bol odsúdený politik odvedený naspäť do väzenia.



Na Srí Lanke sa v súčasnosti odsudzuje na trest smrti, a to za usvedčenie zo spáchania niektorých zločinov, vrátane tých, ktoré súvisia s drogami. Samotné popravy sa však nevykonávajú; naposledy tam odsúdeného obesili pred 43 rokmi. Prezident Gotabhája Rádžapaksa v roku 2018 avizoval zrušenie moratória na popravy, zatiaľ k tomu ale nedošlo.



AFP pripomína, že v južnej Ázii všeobecne nie je trestné stíhanie prekážkou pre kariéru v politike. Podľa indickej Asociácie pre demokratické reformy, čelí v Indii viac ako 40 percent poslancov trestnému stíhaniu, niektorí z nich dokonca pre podozrenia zo spáchania vraždy či znásilnenia.