Poslankyňa vyzvala Merza, aby sa ospravedlnil za výroky o Beléme
Poslankyňa, ktorá je zároveň hovorkyňou Zelených pre klimatickú politiku, vyzvala Merza, aby sa ospravedlnil brazílskemu prezidentovi a obyvateľom Belému.
Autor TASR
Belém 20. novembra (TASR) - Nemecká poslankyňa z opozičnej strany Zelení Lisa Badumová vyzvala nemeckého kancelára Friedricha Merza, aby sa ospravedlnil za svoje vyjadrenia o brazílskom meste Belém, v ktorom sa tento rok koná klimatický summit COP30. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Merz odcestoval do Belému na summit pred dvoma týždňami. Po návrate do Berlína kancelár uviedol, že sa opýtal novinárov, ktorí ho na ceste sprevádzali, či by niekto z nich chcel zostať v tomto meste.
„Nikto nezdvihol ruku,“ povedal Merz. Tvrdil, že reportéri boli šťastní, že sa vrátili do Nemecka, ktoré opísal ako „jednu z najkrajších krajín na svete“.
Toto vyhlásenie vyvolalo pobúrené odozvy v Brazílii vrátane prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu. Ten v reakcii povedal, že Merz mal navštíviť bar v meste, zatancovať si a vyskúšať miestnu kuchyňu. „Potom by si uvedomil, že Berlín mu neponúka ani desať percent kvality, ktorú poskytuje (brazílsky) štát Pará a mesto Belém,“ zdôraznil Silva.
V liste Badumová, ktorá sa konferencie v brazílskom meste taktiež zúčastňuje, vyjadrila poľutovanie nad Merzovými výrokmi. Povedala, že sa za ne v rozhovoroch s miestnymi obyvateľmi musela niekoľkokrát ospravedlniť. Dodala, že Merzove komentáre neodzrkadľujú Nemecko, ktoré chce reprezentovať.
Poslankyňa, ktorá je zároveň hovorkyňou Zelených pre klimatickú politiku, vyzvala Merza, aby sa ospravedlnil brazílskemu prezidentovi a obyvateľom Belému. Dodala tiež, že klimatická kríza si vyžaduje medzinárodnú solidaritu a spoluprácu a nie „úzkoprsú aroganciu“.
