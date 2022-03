Posledná preživšia z Ležákov píše Putinovi, aby zastavil násilie

Praha 1. marca (TASR) - Jarmila Doležalová (82), posledný žijúci obyvateľ českej obce Ležáky, ktorú 24. júna 1942 vypálilo nacistické gestapo, poslala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi otvorený list, aby zastavil vojnu na Ukrajine.



"Prosím Vás, aby bolo bezodkladne zastavené násilie na Ukrajine. Pre každého civilistu, pre každé malé dieťa, aby nemuseli prejsť tým, čo život pripravil mne," píše Doležalová Putinovi v liste, ktorý má k dispozícii český denník Právo.



Doležalová v predmetnom liste pripomína, že mala dva roky, keď ju nechalo pardubické gestapo zatknúť, uniesť a odvliecť. "S mojou ročnou sestrou Máriou som bola vybraná na ponemčenie. Len my dve sme tak prežili zo všetkých ležáckych detí a obyvateľov druhú svetovú vojnu," spomína hrdinka nacistickej okupácie.



Jej príbuzní ukrývali v ležáckom mlyne parašutistu z výsadku Silver A, ako aj ich vysielačku v Libuši. "Preto zomrelo desať členov mojej rodiny. Otec, mamička, teta, strýkovia, babičky, starý otec, malé sesternice," píše vo svojich pamätiach Doležalová.



"Z tohto dôvodu som srdcom so všetkými, ktorí majú podobný osud alebo by ho mohli mať práve v dôsledku ozbrojených, vojnových konfliktov," dodáva.