Posledná rozlúčka s hercom Bartoškom bude 20. mája v Rudolfine

Praha 12. mája (TASR) - Posledná rozlúčka s českým hercom a dlhoročným prezidentom Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) Jiřím Bartoškom sa uskutoční v utorok 20. mája v pražskom Rudolfine. V pondelok to uviedli organizátori KVIFF, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Hercovu pamiatku si bude môcť uctiť aj verejnosť, a to od 10.00 do 17.00 h. Pripravené budú tiež kondolenčné knihy, do ktorých budú môcť hercovi priaznivci napísať odkaz. Bartoška zomrel minulý týždeň vo štvrtok vo veku 78 rokov.



Patril medzi výrazné a populárne osobnosti českého filmu. Počas svojej hereckej kariéry stvárnil na divadelných doskách, vo filme i v televízii množstvo charakterovo rôznorodých postáv.



Od roku 1994 bol prezidentom karlovarského filmového festivalu, ktorý sa mu podarilo vrátiť medzi elitné festivaly. V roku 2017 získal Českého leva za mimoriadny prínos pre českú kinematografiu a v roku 2023 ho český prezident Petr Pavel ocenil medailou Za zásluhy prvého stupňa.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)