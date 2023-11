Posledná rozlúčka so Schwarzenbergom bude 9. decembra v Prahe

Praha 14. novembra (TASR) - Posledná rozlúčka s bývalým českým ministrom zahraničných vecí a čestným predsedom strany TOP 09 Karlom Schwarzenbergom sa uskutoční 9. decembra v katedrále sv. Víta v Prahe. V utorok to s odvolaním sa na katolíckeho kňaza Tomáša Halíka uviedla stanica ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Priebeh rozlúčky s bývalým politikom zatiaľ nie je známy. Podľa niektorých členov vlády by si Schwarzenberg zaslúžil štátny pohreb alebo aspoň pohreb so štátnymi poctami. Podľa hovorcu vlády Václava Smolku bude kabinet Petra Fialu možnosť štátneho pohrebu konzultovať s rodinou. Známe nie je ani miesto pochovania. Podľa svojich skorších vyjadrení si želal byť pochovaný v rodinnej hrobke na zámku Orlík, kde prežil detstvom, upozorňujú české médiá.



Schwarzenberg zomrel v sobotu vo veku 85 rokov vo Viedni, kam ho previezli v pondelok 6. novembra z Prahy. Posledné dva dni bol v kritickom stave v umelom spánku.



Karel Schwarzenberg (celým menom Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, knieža zo Schwarzenbergu), potomok šľachtického rodu Schwarzenbergovcov, sa narodil 10. decembra 1937 v Prahe. Po prevrate vo februári 1948 jeho rodina v decembri toho istého roku musela z krajiny odísť. Schwarzenberg sa do nej vrátil až v roku 1989 - až potom sa rozbehla aj jeho politická kariéra.



Stal sa šéfom prezidentskej kancelárie Václava Havla, neskôr bol ministrom zahraničných vecí a tiež senátorom. S Miroslavom Kalouskom založil stranu TOP 09 a v roku 2013 v priamej voľbe súperil s Milošom Zemanom o prezidentský post. Od českého prezidenta Petra Pavla dostal 28. októbra tohto roka vyznamenanie Rad Bieleho leva za zásluhy v oblasti politiky.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)