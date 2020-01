Posledná rozlúčka so zosnulým šéfom českého senátu bude 3. februára

Praha 23. januára (TASR) - Smútočné zhromaždenie na uctenie si pamiatky zosnulého predsedu Senátu Jaroslava Kuberu sa uskutoční 3. februára v Tepliciach, následne sa bude konať pietne zhromaždenie v pražskom Rudolfíne. Informovala o tom v stredu Česká televízia.



Po dohode predstaviteľov Senátu s Kuberovou rodinou nebude štátny pohreb ani pohreb so štátnymi poctami. Senát však chce navrhnúť vyhlásenie štátneho smútku.



Druhý najvyššie postavený ústavný činiteľ v Česku, bývalý dlhoročný primátor Teplíc a jeden z najznámejších politikov strany ODS zomrel v pondelok vo veku 72 rokov.



"Jaroslav Kubera nebude mať ani štátny pohreb, ani pohreb so štátnymi poctami, ale v Tepliciach bude v pondelok 3. februára rozlúčka - povedal by som aj rozlúčka so štátnymi poctami," uviedol po dohode s rodinou člen senátneho organizačného výboru Miloš Vystrčil. Spresnil, že v teplickom divadle bude pravdepodobne vystavená rakva so štátnou vlajkou a ľudia budú môcť prísť vyjadriť sústrasť alebo úctu.



Verejnú rozlúčku s Kuberom zorganizuje teplická radnica. Pohreb sa potom uskutoční v rodinnom kruhu, povedala tlačová tajomníčka Senátu.



Rodina politika, ktorý bol 24 rokov starostom Teplíc a 19 rokov senátorom, pričom zhruba rok a štvrť hornej komore parlamentu i predsedal, nemá nič proti tomu, aby vláda vyhlásila štátny smútok. To však zatiaľ nie je isté.



Prvý podpredseda Senátu Jiří Růžička povedal, že vyhlásenie štátneho smútku ešte len premiérovi ČR Andrejovi Babišovi navrhne, a to aj na 3. februára.



Kubera zomrel nečakane v nemocnici v Ústí nad Labem. Podľa dostupných informácií ho tam previezli z jeho senátorskej kancelárie v Tepliciach, kde ho postihla nevoľnosť. Bol prvým z najvyšších českých ústavných činiteľov, ktorý zomrel vo funkcii.