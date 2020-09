Poslední dvaja austrálski novinári opustili Čínu

Canberra 8. septembra (TASR) - Poslední dvaja austrálski novinári pôsobiaci v Číne v utorok vrátili do vlasti. Urobili tak na odporúčanie austrálskej vlády po tom, čo im čínske úrady zakázali vycestovať, kým ich nevypočuje polícia. Uviedla to austrálsku televízia ABC News.



Znamená to, že po prvýkrát od 70. rokov 20. storočia sa v Číne nenachádzajú akreditovaní austrálski novinári.



Novinárov Billa Birtlesa, šéfa pobočky ABC News v Pekingu, a Michaela Smitha, redaktora novín Australian Financial Review, navštívili minulý týždeň u nich doma policajti a žiadali, aby zodpovedali otázky týkajúce sa austrálskej novinárky narodenej v Číne Cheng Lei, ktorá pracovala ako moderátorka pre anglickojazyčnú čínsku televíziu CGTN.



Redaktorku zadržali minulý týždeň bez udania dôvodu. Oficiálne však nie je obžalovaná ani väznená, no nachádza sa "pod dohľadom na určenom mieste". Podľa ABC News ide o formu väzby, počas ktorej môže byť podozrivá osoba až šesť mesiacov zadržiavaná a bez prístupu k právnej pomoci.



Birtles sa pred odchodom ukrýval niekoľko dní na veľvyslanectve v Pekingu, Smith zasa na konzuláte v Šanghaji.



"To, že som musel odísť za takých okolností, je veľkým sklamaním, ale odľahlo mi, že som opäť v skutočne právnom štáte," povedal Birtles po prílete do Austrálie.



Čínska polícia sa vyjadrila, že novinára ABC chcela vypočúvať v prípade týkajúcom sa "národnej bezpečnosti". Neskôr sa síce podrobil výsluchu, ale v prítomnosti austrálskych diplomatov a zákaz vycestovania mu bol zrušený.



Vzťahy medzi Austráliou a jej najvýznamnejším obchodným partnerom Čínou sú v súčasnosti napäté, najmä odvtedy, čo vláda v Canberre požiadala o nezávislé medzinárodné vyšetrovanie vzniku pandémie koronavírusu v Číne. Austrália tiež vylúčila čínsku firmu Huawei z budovania kritickej infraštruktúry.



Čína odmietla udeliť akreditáciu viacerým americkým novinárom

Spojené štáty v utorok obvinili Čínu zo zastrašovania zahraničných novinárov. Stalo sa tak po tom, ako Peking odmietol obnoviť akreditáciu viacerým zamestnancom amerických mediálnych organizácií, informovala agentúra AFP.



Čína sa "vyhráža, obťažuje a vyhosťuje amerických a iných zahraničných novinárov už niekoľko desaťročí", píše vo vyhlásení amerického rezortu diplomacie jeho hovorkyňa Morgan Ortagusová.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí nedávno informovalo americké veľvyslanectvo v Pekingu o tom, že odmietne obnoviť novinárske akreditácie viacerým reportérom a neschváli žiadosti o udelenie víz pre tých novinárov, ktorí boli tento rok už vyhostení.



Klub zahraničných korešpondentov v Číne (FCCC) so sídlom v Pekingu v pondelok potvrdil, že najmenej piatim americkým novinárov zo štyroch inštitúcií - vrátane denníka The Wall Street Journal, spravodajskej stanice CNN a spoločnosti Bloomberg - boli zamietnuté nové novinárske preukazy.



Čína v prvej polovici tohto roka už vylúčila najmenej 17 zahraničných novinárov. Očakáva sa, že budú nasledovať ďalší, píše AFP.



Podľa Pekingu je tento krok odpoveďou na opatrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý obmedzil vízové povolenia pre čínskych novinárov v USA na maximálnu dobu 90 dní.



Vzájomné obmedzenia práce zahraničných novinárov sú následkom naštrbených čínsko-amerických vzťahov. Trump Peking obviňuje z podcenenia koronavírusovej pandémie, Pekingu sa zas nepáči, že USA nechcú akceptovať Hongkong ako právoplatné čínske územie.