Poslední návštevníci vo Westminsteri vzdali úctu Alžbete II.

Londýn 19. septembra (TASR) - Poslední ľudia z radov verejnosti vzdali v pondelok ráno poctu zosnulej britskej kráľovnej Alžbete II., ktorej rakva bola vystavená so štátnymi poctami v priestoroch Westminsterského paláca v Londýne. Pozostatky panovníčky prevezú do Westminsterského opátstva, kde sa o 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) začne štátny pohreb. TASR správu prevzala z webových stránok BBC a Sky News.



Rakvu vo Westminsterskej sále, najstaršej časti Westminsterského paláca, vystavili v stredu 14. septembra. Státisíce ľudí odvtedy prišli vyjadriť úctu panovníčke. Mnohí z nich čakali v rade v uliciach Londýna aj viac než desať hodín, píše BBC.



Organizátori v nedeľu krátko po 22.40 h (23.40 SELČ) oznámili, že do radu prestali púšťať ďalších ľudí. Westminsterskú sálu následne zatvorili a rakvu pripravili na presun do Westminsterského opátstva, kde sa uskutoční štátny pohreb.



Poctu kráľovnej vzdali v nedeľu i americký prezident Joe Biden a prvá dáma Jill Bidenová, španielsky kráľ Filip VI. s kráľovnou Letiziou a mnohí ďalší z celkovo 500 politikov a členov kráľovských rodín pozvaných na rozlúčku so zosnulou - vrátane slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej.



Alžbeta II., ktorá vládla viac než 70 rokov, zomrela 8. septembra vo veku 96 rokov na zámku Balmoral v Škótsku. Jej pozostatky previezli do Londýna 13. septembra. Novým panovníkom sa automaticky stal jej najstarší syn princ Charles, ktorý si ako kráľ ponechal svoje meno a vládne ako Karol III.