Svet si pripomína Medzinárodný deň sklerózy multiplex

Bratislava 28. mája (TASR) - Únava, tiky, poruchy sústredenia. Aj to môže byť jeden z prejavov sklerózy multiplex alebo roztrúsenej sklerózy. Ľudia na celom svete si poslednú májovú stredu pripomínajú Medzinárodný deň sklerózy multiplex (SM). Medzinárodná federácia sklerózy multiplex tento deň po prvý raz vyhlásila v roku 2009.



Cieľom celosvetovej iniciatívy je zvýšiť povedomie o diagnóze „G 35“, ktorá ovplyvňuje životy takmer troch miliónov ľudí po celom svete. Ako prvý sklerózu multiplex v roku 1868 popísal francúzsky neurológ Jean-Martin Charcot. Hovorí sa o nej aj ako o chorobe tisícich tvárí, pretože môže mať veľmi rôznorodé prejavy. Jej vývoj sa nedá predvídať, u každého pacienta je iný a ochorenie sa nedá vyliečiť. Liečba dokáže ovplyvniť jeho priebeh, oddialiť a spomaliť jeho postup k invalidite.



Skleróza multiplex je zápalové neurodegeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy. Vzniká na podklade autoimunitnej reakcie. Postihuje mozog, miechu a svaly končatín. Pri tomto ochorení začne imunitný systém poškodzovať svoje vlastné bunky.



V prípade sklerózy multiplex sa bunky imunitného systému dostávajú do mozgu a miechy, kde produkciou prozápalových látok vyvolávajú vznik zápalových ložísk. Chronický zápal poškodzuje myelín, ochranný tukový obal nervových vláken, ktorý umožňuje v nervoch rýchle šírenie signálov vo forme elektrických impulzov.



Demyelinizácia alebo rozpad myelínu nervových štruktúr v mozgu a mieche narúša schopnosť viesť signály nervovými dráhami, čo vyvoláva široké množstvo neurologických problémov. Rozpad nervových vláken nie je súvislý, ale lézie sa zvyčajne nachádzajú na viacerých miestach mozgu a miechy - preto má skleróza prívlastok „rozstrúsená“ (multiplex).



Prvé príznaky sa objavujú najčastejšie medzi 20. až 40. rokom. Podľa odborníkov sa štandardne vyskytuje viac ako 50 rôznych symptómov a aj preto je stanovenie diagnózy pomerne náročné. Jedným z najtypickejších a najčastejších je únava, ktorá nie je primeraná vynaloženej námahe počas dňa. Ďalším častým príznakom je zakopávanie aj na rovnom povrchu, tiež rozmazané videnie či bolesť oka, problémy s rovnováhou, psychické poruchy, strata koncentrácie či pamäti, urologické problémy či brnenie a tŕpnutie končatín. Ochorenie postihuje aj deti a čoraz častejšie aj osoby nad 60 rokov.



Napriek rozsiahlym výskumom príčina ochorenia stále nie je známa, teda prečo imunitný systém začne považovať svoje vlastné bunky za „votrelca“. Vypuknutie choroby býva pripisované súhre viacerých faktorov od autoimunitných procesov, vírusov, genetickej dispozície, cez vek, rasu a pohlavie, až po podnebie a zemepisnú šírku. Ďalšími faktormi sú fajčenie, nízka hladina vitamínu D, stres a hormonálne zmeny pri pôrode či menopauze.



V krajinách okolo rovníka sa toto ochorenie prakticky nevyskytuje, stúpa so vzdialenosťou od rovníka k pólom. Objavuje sa tiež takmer výlučne v ekonomicky vyspelých industrializovaných krajinách, kde prevažuje energeticky bohatá strava s vysokým podielom mastných kyselín a cukru.



Súčasná liečba choroby spočíva v tlmení imunitného systému pacienta, aby sa oddialilo a zastavilo odbúravanie myelínu. To však pacienta vystavuje väčšiemu riziku infekcií, pretože jeho organizmus nie je schopný bojovať proti vírusom alebo baktériám.



Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) sa na Slovensku ročne zistí 1600 nových prípadov sklerózy multiplex a postihuje dva až trikrát častejšie ženy ako mužov. Predpokladá sa, že by za to mohli zodpovedať pohlavné hormóny. V liečbe sa uplatňuje aj nefarmakologická liečba - logopédia, pohyb, či cvičenie pod dohľadom fyzioterapeuta.



Zvyšovať povedomie o ochorení sa snaží na Slovensku aj osvetové cyklistické podujatie Od Tatier k Dunaju, tento rok bude mať jedenásty ročník. Upozorňuje na dôležitosť včasnej diagnostiky a liečby ochorenia. Potrvá od 26. do 30. mája. Stojí za ním združenie Sclerosis multiplex Nádej.