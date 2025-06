Posledný deň Globsecu priniesol horlivú debatu o útoku na Irán

Praha 14. júna (TASR) - V posledný deň bezpečnostnej konferencie Globsec Forum v Prahe sa v jednej z panelových diskusií horlivo debatovalo o izraelskom útoku na Irán. Podľa bývalého generála izraelského vojenského letectva a náčelníka izraelskej vojenskej rozviedky Amosa Jadlina mala krajina na útok oprávnený dôvod. Poprel, že by cieľom bola zmena režimu v Iráne, i keď to môže byť dôsledok. Izrael podľa neho nie je ten, kto je v regióne problémový, lebo si žiaden konflikt nezačal. V debate mu však oponovali arabskí predstavitelia, ktorí kroky Izraela odsúdili, informuje spravodajkyňa TASR.



„To, čo sa stalo pred dvoma dňami, je uplatnením Beginovej doktríny. Beginova doktrína hovorí, že ak existuje krajina, ktorá vyzýva na zničenie Izraela, Izrael jej nedovolí mať na to nástroj. Tým je jadrová bomba,“ uviedol Jadlin. Dodal, že k útoku došlo práve teraz preto, lebo sa Irán začal vyzbrojovať, o čom majú podľa neho informácie ako izraelské, tak americké spravodajské služby.



S tým však nesúhlasil riaditeľ Centra európskych štúdií na Inštitúte princa Saúda al-Fajsala pre diplomatické štúdiá v Rijáde Asaad Šamlán, podľa ktorého žiadne takéto riziko v súčasnosti nebolo. Podotkol, že aj Izrael je jadrovou mocnosťou. „Každý vie, že Izrael je až po uši vyzbrojený jadrovými zbraňami,“ zdôraznil. Postoj Izraela a pozícia Saudskej Arábie a ďalších krajín Perzského zálivu je podľa jeho slov odlišná. „Sme proti vyzbrojovaniu, ale nie proti tomu, aby mal Irán jadrový program na civilné použitie,“ vysvetlil.



Pozastavil sa nad tým, že izraelská vláda „podporuje mimoriadne násilie a úplne ignoruje ľudské životy“. „Paradoxom je, že krajina, ktorú vytvorila OSN, dnes najviac ignoruje Chartu OSN,“ povedal Šamlán. Čo sa týka postoja západných krajín, nemožno sa podľa neho na jednej strane ohradzovať proti tomu, čo robí Rusko na Ukrajine, a na druhej strane súhlasiť s tým, čo Izrael robí so svojimi susedmi, najmä s Palestínčanmi.



Jadlin sa voči jeho slovám dôrazne ohradil. „Izrael vojnu nezačal, to Hamas. Izrael nezaútočil na Hizballáh. Hizballáh naň útočil deväť mesiacov, kým sme sa nerozhodli s tým skoncovať. Izrael nezaútočil na húsíov, to húsíovia útočia na Jemen, Spojené arabské emiráty a Izrael. Izrael túto vojnu nezačal a ani ju nerozšíril... Takže Izrael nie je problémom,“ zdôraznil. Krajina sa podľa neho o stabilitu v regióne snaží, ale dvojštátne riešenie odmieta Palestína. Dodal, že aby k tomu vôbec mohlo dôjsť, je potrebná zmena vzdelávania na území Palestíny, aby sa mieste deti neučili terorizmu.



Podľa prezidentky Emirates Policy Centre so sídlom v Abú Zabí Abtisám Katbíovej je jediným cieľom krajín Perzského zálivu sústrediť sa na seba a svoj rozvoj. Akákoľvek deštrukcia či narušenie prepojení v tejto oblasti ich veľmi ovplyvňuje, preto tiež súčasné kroky Izraela odsudzujú. Zo strany Iránu sa tieto krajiny obávajú najmä rakiet a dronov. Jadrovej hrozby však nie, lebo vedia, že by ju Irán na tomto území nepoužil a slúži len na odstrašenie, vysvetlila Katbíová.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)