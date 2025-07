Posledný film, na ktorom pracoval David Lynch, má premiéru v Locarne

Londýn 9. júla (TASR) - Posledný film nedávno zosnulého amerického režiséra Davida Lyncha bude mať premiéru na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne (Švajčiarsko). Ide o snímku Legend of the Happy Worker (Legenda o šťastnom robotníkovi), informuje magazín NME.



Lynch, známy vďaka svojim vizionárskym dielam, medzi ktoré patrí televízny seriál Mestečko Twin Peaks alebo filmy Sloní muž (1980) a Duna (1984), zomrel v januári vo veku 78 rokov.



Hoci od 18. sezóny zmieneného seriálu z roku 2017 už nič nerežíroval, objavil sa ako herec v životopisnej dráme Fabelmanovci (2022) režiséra Stevena Spielberga. V projekte Legend of the Happy Worker figuruje ako výkonný producent. Film režíroval Duwayne Dunham, ktorý na Mestečku Twin Peaks pracoval ako strihač.



V hlavných úlohách sa predstavia Thomas Haden Church a Colm Meaney. Oficiálny popis deja hovorí, že film „sleduje Joea (Josh Whitehouse), ktorý bojuje za záchranu toho, čo on a ostatní roky budovali“. V článku magazínu The Hollywood Reporter sa uvádza, že film bude mať premiéru mimo súťaže na festivale v Locarne, ktorý sa uskutoční od 6. do 16. augusta.



Veľa diskutuje tiež o seriáli Unrecorded Night - pre spoločnosť Netflix -, na ktorom Lynch pracoval pred svojou smrťou. Podľa režisérovho stáleho kameramana sa seriál dostal až k prieskumu filmovacích lokalít, ale projekt bol zastavený pre covidovú pandémiu. Lynchova dlhoročná producentka Sabrina Sutherlandová označila scenár k tomuto nerealizovanému seriálu za „najlepšiu vec, akú kedy (Lynch) urobil“. Peter Deming, ktorý s ním spolupracoval na mnohých projektoch, prezradil, že seriál možno vyjde v knižnej podobe.



V roku 2019 získal Lynch čestného Oscara za celoživotný prínos pre kinematografiu. Hlavnú cenu vyhral na filmových festivaloch v Cannes a Benátkach.



David Lynch nahrával aj albumy s vlastnou hudbou, ku ktorej mal veľmi blízko nielen precíznym dbaním na soundtracky k svojim filmom. Nakrútil tiež dokumenty o slávnych hudobníkoch. Bol štyrikrát ženatý a má štyri deti, z toho dcéra Jennifer Lynchová zdedila po otcovi talent i vášeň pre filmové umenie.