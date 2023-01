Posledný pokus o zloženie bulharskej vlády nevyšiel

Sofia 20. januára (TASR) - Bulharská socialistická strana (BSP) vzdala snahy o zostavenie novej vlády, oznámila v piatok predsedníčka strany Kornelia Ninová. Všetko tak smeruje k ďalším predčasným voľbám, napísala agentúra Reuters, od ktorej TASR správu prevzala.



Bulharskí socialisti dostali poverenie na zloženie vlády od prezidenta Rumena Radeva ako tretí v poradí a išlo zároveň o posledný pokus. Mandát na sformovanie kabinetu predtým vrátili dve najväčšie parlamentné strany - stredopravicová Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) a reformistické hnutie Pokračujeme v zmene (PP). Ani jedna si nezaistila v parlamente nadpolovičnú väčšinu.



"Hľadali sme riešenie, ako dostať krajinu z mnohých kríz a hlavne z politickej krízy. Prešli sme si všetky možnosti a rozhodli sme sa vrátiť mandát prezidentovi," povedala Ninová. Dodala, že Bulharsko čakajú predčasné voľby.



Líderka socialistov oboznámi prezidenta s neúspešným pokusom o zloženie vlády v utorok, napísala agentúra DPA. Radev bude musieť rozpustiť parlament a do dvoch mesiacov vyhlásiť nové voľby.



Bulharsko sa nachádza v politickom pate od roku 2020, ktorý vyvolali masové protesty proti korupcii. Za uplynulé dva roky sa konali už štyri parlamentné voľby a krajinu viedli úradnícke vlády, keďže zvoleným stranám sa nedarilo vytvorať stabilné koalície.



Politická kríza ohrozuje plány Bulharska na vstup do eurozóny v roku 2024. Chýbajúca vláda so silným mandátom v krajine odďaľuje potrebné reformy proti korupcií na vysokej úrovni a môže komplikovať čerpanie miliárd eur z fondov EÚ na obnovu.