Posledný prieskum CNN potvrdzuje mimoriadne vyrovnané voľby v USA

Washington 25. októbra (TASR) - Súboj o Biely dom zostáva mimoriadne tesný aj podľa posledného celoštátneho prieskumu televízie CNN pred novembrovými voľbami. Republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa a jeho demokratickú súperku Kamalu Harrisovú by volilo zhodne 47 percent pravdepodobných voličov. TASR o tom informuje podľa televízie CNN.



Výsledky sa od septembra takmer nezmenili. Minulý mesiac prieskum v rámci štatistickej chyby favorizoval Harrisovú so 48 percentami a republikánsky kandidát získal o percento menej. V letnom prieskume, krátko po tom, čo Joe Biden odstúpil z volieb, sa za Trumpa vyslovilo 49 percent voličov a za demokratickú kandidátku o tri percentá menej.



CNN usudzuje, že napriek búrlivému volebnému roku sú výsledky prieskumov pomerne stabilné. Najnovší ukázal, že 85 percent rozhodnutých voličov tvrdí, že od začiatku vedeli, ktorú stranu v prezidentských voľbách podporia.



Drvivá väčšina Američanov je už definitívne rozhodnutá. Iba dve percentá opýtaných uviedli, že si kandidáta ešte nevybrali, a deväť percent respondentov deklarovalo, že by si do 5. novembra svoju voľbu mohlo rozmyslieť.



Harrisová má náskok štyri percentá medzi nezávislými voličmi. Vedie aj medzi ženskými voličkami, mladými a voličmi inej ako bielej farby pleti vrátane černošských a hispánskych voličov.



Trump naopak vedie u mužských voličov, voličov bielej pleti, vidieckych voličov a ľudí, ktorí v roku 2020 nevolili.



Prieskum sa uskutočnil telefonicky 20. až 23. októbra medzi 1704 registrovanými voličmi. Štatistická chyba sa pohybuje na úrovni 3,2 percenta.



Celoštátne prieskumy poukazujú na trendy v elektoráte, avšak o víťazovi rozhodne zbor voliteľov, ktorý zvolí kandidáta na základe výsledkov v jednotlivých štátoch USA. Kľúčové budú výsledky v siedmich najviac vyrovnaných štátoch: Pensylvánii, Južnej Karolíne, Georgii, Wisconsine, Michigane, Arizone a Nevade. Celkovo sa v nich bojuje o 93 hlasov voliteľov. Na víťazstvo vo voľbách je potrebných 270 voliteľov.