Posledný reaktor v záporožskej elektrárni uviedli do studenej odstávky

Moskva 13. apríla (TASR) - Posledný zo šiestich reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) uviedli v sobotu do stavu tzv. studenej odstávky, čo je najbezpečnejší prevádzkový režim. Oznámilo to ruské vedenie tejto okupovanej ukrajinskej elektrárne na platforme Telegram. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Vedenie ZAES uviedlo, že pri postupe nedošlo k úniku rádioaktivity a prebehol v súlade s platnými prevádzkovými normami.



Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe, sa ruská armáda zmocnila krátko po začiatku svojej invázie na Ukrajinu z februára 2022 a odvtedy ju okupuje.



ZAES sa následne stala jedným z ohniskových bodov konfliktu, pričom Moskva a Kyjev sa navzájom dlhodobo vzájomne obviňujú z ostreľovania jej bezprostredného okolia. Medzinárodné spoločenstvo opakovane vyslovuje obavy z možnej hroziacej jadrovej havárie.



Všetkých šesť reaktorov tejto elektrárne, ktoré pred vojnou vyrábali približne pätinu elektriny Ukrajiny, je už od septembra 2022 odstavených. Dosiaľ však bolo v režime studenej odstávky len päť z nich, zatiaľ čo šiesty bol v tzv. horúcej odstávke. To zznamená, že nevyrábal elektrinu, ale paru, ktorá sa používala pre potreby elektrárne, približuje DPA.



Režim studenej odstávky sa považuje za najbezpečnejší stav. V rámci neho sú všetky riadiace tyče vsunuté do jadra reaktora, aby sa zastavil proces jadrového štiepenia a generovanie tepla a tlaku.