Poslíčkovi, ktorý zákazníkovi napľul na pizzu, hrozí 18-ročné väzenie

Istanbul 23. januára (TASR) - Turecká prokuratúra žiada trest do výšky 18 rokov pre poslíčka, ktorý zákazníkovi doručil pizzu, pričom na ňu predtým napľul. S odvolaním sa na miestne médiá o tom informovala agentúra AFP.



K incidentu došlo v roku 2017 v meste Eskisehir ležiacom v strednej časti Turecka. Muža zachytila bezpečnostná kamera umiestnená v bytovke, kde býval objednávateľ, ako pľuje na pizzu a natáča si to na mobilný telefón. Motív jeho činu nie je známy.



Poslíčkovi v súvislosti s incidentom už predtým udelili pokutu vo výške 4000 tureckých lír (600 eur) za to, že ohrozil zákazníkovo zdravie. Prokuratúra však teraz pre neho žiada ešte aj dlhoročný väzenský trest za "otrávenie jedla", píše agentúra DHA.



Na incident upozornil zákazníka pizzerie majiteľ bytovky, ktorý si pozrel kamerový záznam. Zákazník následne podal trestné oznámenie.



V Turecku síce platia prísne zákony, no trest požadovaný prokuratúrou je neobvykle tvrdý, konštatuje AFP a pripomína, že napríklad za členstvo "v ozbrojenej teroristickej organizácii" obvykle hrozí maximálne 15-ročné väzenie.