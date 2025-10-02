< sekcia Zahraničie
Pospíšil nedohral prípravný zápas pre zranenie
Dvadsaťpäťročný Pospíšil nastúpil počas prípravy v piatich stretnutiach, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.
Autor TASR
New York 2. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil nedohral nočný prípravný zápas NHL, v ktorom jeho Calgary podľahlo doma Vancouveru vysoko 1:8. Dôvodom bolo bližšie nešpecifikované zranenie.
Pospíšil nastúpil vo štvrtom útoku Flames a odohral iba 5:25 minúty. Slovenský útočník stihol absolvovať sedem striedaní, počas ktorých vyslal tri strely na bránku a rozdal tri „hity“. V zápase sa zranil aj jeho spoluhráč Jonathan Huberdeau, ktorý takisto nedohral stretnutie. Tréner „plameňov“ Ryan Huska tesne po zápase nemal podrobné informácie o rozsahu ich zranení.
Dvadsaťpäťročný Pospíšil nastúpil počas prípravy v piatich stretnutiach, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.
Pospíšil nastúpil vo štvrtom útoku Flames a odohral iba 5:25 minúty. Slovenský útočník stihol absolvovať sedem striedaní, počas ktorých vyslal tri strely na bránku a rozdal tri „hity“. V zápase sa zranil aj jeho spoluhráč Jonathan Huberdeau, ktorý takisto nedohral stretnutie. Tréner „plameňov“ Ryan Huska tesne po zápase nemal podrobné informácie o rozsahu ich zranení.
Dvadsaťpäťročný Pospíšil nastúpil počas prípravy v piatich stretnutiach, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.
prípravné zápasy NHL:
Buffalo - Pittsburgh 3:5, Calgary - Vancouver 1:8, Vegas - Colorado 2:1, San Jose - Anaheim 2:5, Seattle - Edmonton 4:2
Buffalo - Pittsburgh 3:5, Calgary - Vancouver 1:8, Vegas - Colorado 2:1, San Jose - Anaheim 2:5, Seattle - Edmonton 4:2