Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. október 2025Meniny má Levoslav
< sekcia Zahraničie

Pospíšil nedohral prípravný zápas pre zranenie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťpäťročný Pospíšil nastúpil počas prípravy v piatich stretnutiach, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.

Autor TASR
New York 2. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Pospíšil nedohral nočný prípravný zápas NHL, v ktorom jeho Calgary podľahlo doma Vancouveru vysoko 1:8. Dôvodom bolo bližšie nešpecifikované zranenie.

Pospíšil nastúpil vo štvrtom útoku Flames a odohral iba 5:25 minúty. Slovenský útočník stihol absolvovať sedem striedaní, počas ktorých vyslal tri strely na bránku a rozdal tri „hity“. V zápase sa zranil aj jeho spoluhráč Jonathan Huberdeau, ktorý takisto nedohral stretnutie. Tréner „plameňov“ Ryan Huska tesne po zápase nemal podrobné informácie o rozsahu ich zranení.

Dvadsaťpäťročný Pospíšil nastúpil počas prípravy v piatich stretnutiach, v ktorých si pripísal jednu asistenciu.



prípravné zápasy NHL:

Buffalo - Pittsburgh 3:5, Calgary - Vancouver 1:8, Vegas - Colorado 2:1, San Jose - Anaheim 2:5, Seattle - Edmonton 4:2
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku