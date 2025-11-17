< sekcia Zahraničie
Post Bellum ocenilo päť osobností, cenu Pamäti národa dostal Fedor Gál
Ceny Pamäti národa, ktoré nezisková organizácia Post Bellum pravidelne udeľuje na Deň boja za slobodu a demokraciu, v pondelok dostali Slováci Fedor Gál a Emil Sedlačko.
Autor TASR
Praha 17. novembra (TASR) - Ceny Pamäti národa, ktoré nezisková organizácia Post Bellum pravidelne udeľuje na Deň boja za slobodu a demokraciu, v pondelok dostali Slováci Fedor Gál a Emil Sedlačko a ďalšie tri osobnosti z Česka a Ukrajiny. Na slávnostnom galavečere v Národnom divadle v Prahe, ktorý bol v Česku vyvrcholením osláv Nežnej revolúcie, sa zúčastnil aj český prezident Petr Pavel s manželkou a tiež bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ocenený Fedor Gál sa narodil v terezínskom gete, kam sa jeho matka a starší brat dostali pre svoj židovský pôvod. Jeho otec holokaust neprežil. Gál sa v 80. rokoch minulého storočia dostal do okruhu nezávislých bratislavských intelektuálov. V novembri 1989 sa aktívne zapojil do Nežnej revolúcie v Bratislave, spoluzaložil politickú platformu Verejnosť proti násiliu a krátko pôsobil v politike. Po rozpade Česko-Slovenska sa presťahoval do Prahy a na Univerzite Karlovej prednášal sociológiu. Neskôr sa venoval dokumentaristike. Dodnes sa pravidelne zapája do rôznych iniciatív občianskej spoločnosti na podporu demokracie či boja proti extrémizmu.
Druhý ocenený Slovák Emil Sedlačko pochádza z Trenčianskych Teplíc. Keď v auguste 1968 vrhli do Trenčína ruské tanky, s priateľmi zorganizovali podpisovú akciu ako protest proti okupácii. Neskôr vydávali noviny a roznášali letáky. Sedlačka z toho dôvodu v ďalších rokoch často prenasledovala a vypočúvala polícia, niekoľkokrát ho pre to prepustili z práce. Dostal sa na spoločenské dno a prepadol alkoholizmu. So závislosťou aj šikanou režimu sa napokon vysporiadal a v roku 1989 sa v Trenčíne zapojil do Nežnej revolúcie. Verejne sa angažuje dodnes. Cenu v Prahe zaňho prevzala jeho vnučka.
Ocenená Milena Sedláčková na začiatku 50. rokov ako mladá referentka na ministerstve stavebného priemyslu tajne kopírovala strategické úradné materiály a odovzdávala ich svojmu priateľovi, ktorý spolu s ďalšími mladými zhromažďovali informácie o dianí v Československu a prostredníctvom amerického agenta ich zašifrované posielali na Západ. S manželom ju zatkli a obvinili zo špionáže.
Cenu dostal aj Jaroslav Vrbenský, ktorý bol v období komunizmu disidentom a politickým väzňom. Stal sa obeťou komunistickej provokácie, keď v roku 1952 chcel pomôcť emigrovať dvom kňazom a zveril sa o tom dvom údajným prevádzačom, ktorí však boli nastrčenými agentmi Štátnej bezpečnosti. Bol odsúdený na 12 rokov väzenia, na slobodu sa dostal v roku 1962. Po Nežnej revolúcii bol rehabilitovaný. Cenu si prišiel prevziať v sprievode českého biskupa, disidenta a niekdajšieho politického väzňa Václava Malého.
Post Bellum ocenilo aj Ukrajinku Nadiju Kalinčenkovovú, ktorá ako dobrovoľníčka pletie maskovacie siete pre ukrajinskú armádu.
Organizácia Post Bellum ocenenie udeľuje od roku 2010. Medzi laureátmi bývajú politickí väzni, preživší holokaustu, vojnoví veteráni, perzekvovaní spisovatelia, odbojári, predstavitelia undergroundu, skauti, príslušníci cirkví a ďalšie osobnosti.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
