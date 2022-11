Post floridského guvernéra obhájil DeSantis

Tallahassee 9. novembra (TASR) - Post guvernéra amerického štátu Florida v utorkových voľbách zrejme obhájil republikán Ron DeSantis, o ktorom sa hovorí ako o možnom republikánskom kandidátovi na prezidenta USA. Vyplýva to z čiastkových predbežných výsledkov, ktoré po skončení hlasovania zverejnila televízia CNN a ďalšie americké médiá.



Po zrátaní približne 80 percent odovzdaných hlasov viedol DeSantis pred svojím demokratickým vyzývateľom, bývalým floridským guvernérom Charliem Cristom v pomere zhruba 58 ku 41 percent. Rozdiel medzi oboma kandidátmi bol taký veľký, že ho už americké médiá zhodne vyhlásili za víťaza.



Úspech na Floride dosiahol podľa prognóz amerických médií aj ďalší prominentný republikán Marco Rubio, ktorý bol opäť zvolený za člena Senátu USA.



Pozorovatelia označujú DeSantisa za stúpajúcu hviezdu Republikánskej strany, pričom špekulujú o tom, že by sa mohol uchádzať o prezidentskú nomináciu republikánov pre voľby v roku 2024.



Tieto jeho potenciálne plány by však pravdepodobne narazili na ambície republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa, ktorý by zrejme už čoskoro mohol ohlásiť svoju prezidentskú kandidatúru. Trump sa teší veľkej podpore medzi voličmi Republikánskej strany.