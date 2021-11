Post generálnej riaditeľky UNESCO obhájila Francúzka Audrey Azoulayová

Paríž 9. novembra (TASR) - Post generálnej riaditeľky Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) obhájila Francúzka Audrey Azoulayová. V hlasovaní na zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO ju v utorok podporila drvivá väčšina. Azoulayová získala 155 z celkového počtu 169 odovzdaných hlasov.



"Tento výsledok vnímam ako znak znovu získanej jednoty v rámci našej organizácie. Za uplynulé štyri roky sa nám podarilo obnoviť dôveru v UNESCO," uviedla Azoulayová v tlačovej správe.



Staronová riaditeľka nahradila ešte v roku 2017 na poste Bulharku Irinu Bokovovú. Tá odchádzala pre nezhody ohľadom dotácií a prijatia Palestíny za člena tejto globálnej organizácie.



Azoulayová stála po nástupe do funkcie pred ťažkou úlohou oživiť kredit organizácie po tom, ako bývalý americký prezident Donald Trump nariadil, aby USA k 31. decembru 2018 vystúpili z UNESCO. Oficiálnym dôvodom odchodu USA bola "zaujatosť voči Izraelu" a potreba "základnej reformy" tejto organizácie. Podľa zdrojov agentúry Reuters už Washington v súčasnosti podniká "prvé kroky smerom k opätovnému vstupu do tejto organizácie".



UNESCO so sídlom v Paríži existuje od roku 1946. Najznámejšou činnosťou organizácie je posudzovať kultúrne a prírodné pamiatky sveta a zaraďovať ich na zoznam chránených lokalít, ktorým tak prislúcha osobitná ochrana.