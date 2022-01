Post predsedu Pirátov obhájil Ivan Bartoš

Praha 8. januára (TASR) - Predsedom českých Pirátov bude naďalej vicepremiér a minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš, ktorý v sobotu v druhom kole hlasovania so ziskom 662 z 948 hlasov porazil senátora Lukáša Wagenknechta, ktorého podporilo 265 hlasujúcich. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



O post lídra Pirátov sa uchádzali i bývalá podpredsedníčka strany Jana Michailidu a David Witosz, predseda miestneho združenia Moravská Ostrava a Přívoz. Ani jeden z nich však nezískal pre postup do druhého kola dostatok hlasov.



"Chcel by som sa s veľkou pokorou poďakovať všetkým Pirátkam a Pirátom, ktorí sa rozhodli (...) zvoliť ma znovu na nadchádzajúce dva roky za svojho predsedu. Veľmi si to vážim toto rozhodnutie a spravím maximum pre to, aby som nesklamal dôveru, ktorú do mňa vložili," napísal Bartoš v reakcii na Facebooku. "Čaká nás mnoho vnútrostraníckych úloh, ale hlavne práca pre desať miliónov občanov tejto krajiny a najmä pre 830.000 našich voličov...," dodal.



Dlhoročný šéf Pirátov Bartoš za svoje priority označuje stabilizáciu strany vo vládnej úlohe, ale tiež profesionálnejšiu politickú a mediálnu stratégiu. "Otvára sa nová kapitola, teda rola vo vláde. To je to, na čo sme sa pripravovali. Tým môžeme meniť veci v Českej republike," povedal Bartoš na zjazde strany, ktorý sa pre pandémiu COVID-19 konal online.



K opätovnému zvoleniu do čela strany mu zagratulovali jeho koaliční partneri vo vláde. Šéf STAN Vít Rakušan poznamenal, že Bartoš týmto získal "silný mandát pre pôsobenie vo vláde". "Som rada, že uspel kandidát, ktorý pozná rozdiel medzi demokratickou a nedemokratickou ľavicou," uviedla na Twitteri šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Na zjazde Pirátov vystúpil s prejavom i český premiér Petr Fiala. "Podieľať sa na vláde je vrcholom každého politika. A verím, že pre vašu stranu je to i úspech v medzinárodnom meradle," povedal.