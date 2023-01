Pošta nedoručila hlasovacie preukazy, voliť nemôže viacero občanov

Praha 13. januára (TASR) - Viacero občanov nemôže v Česku hlasovať v prvom kole prezidentských volieb. Pošta im totiž nestihla doručiť hlasovacie preukazy, preto jej predstavitelia zvažovali, že zorganizujú mimoriadne sobotňajšie doručovanie. V piatok večer však oznámili, že to nestihnú. TASR správu prevzala zo spravodajského portálu iDnes.cz.



Hovorca Českej pošty Matyáš Vitík uviedol, že do štvrtka dostali 16 sťažností na doručovanie hlasovacích preukazov. Vyhlásil, že tieto prípady riešia prednostne, aby ľudia mohli ísť voliť, no v niektorých prípadoch "preukazy prišli na poštu, ale adresáti nedostali oznámenie o uložení zásielky, čo bolo pochybenie konkrétnych zamestnancov".



Na jednej pošte v Brne zase pracovníčky za priehradkou odmietli vydať ľuďom hlasovacie poukazy v špeciálnych doporučených obálkach s červeným pruhom. Vitík povedal, že zamestnankyne boli upozornené a občania si po preukazy môžu prísť i vo večerných hodinách.



Problémom však zostali menšie pošty, ktoré majú skrátené otváracie hodiny a ľudia si preukazy nemôžu vyzdvihnúť ani večer. Práve kvôli nim chcela Česká pošta v sobotu zorganizovať mimoriadne doručovanie, no z časových dôvodov sa ho nepodarí zrealizovať, oznámil hovorca.



V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima.



Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.