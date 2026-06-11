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Postoj Poliakov k Ukrajine sa zhoršil po pomenovaní jednotky po UPA
Prieskum sa uskutočnil 9. a 10. júna na reprezentatívnej vzorke 800 dospelých respondentov.
Autor TASR
Varšava 11. júna (TASR) - Viac ako polovica Poliakov tvrdí, že ich postoj k Ukrajine a Ukrajincom sa zhoršil po rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udeliť jednej z vojenských jednotiek čestný názov „Hrdinovia UPA“. Vyplýva to z prieskumu agentúry SW Research pre denník Rzeczpospolita, informuje varšavský spravodajca TASR.
Negatívny vplyv rozhodnutia uviedlo 52 percent respondentov, zatiaľ čo necelých päť percent deklarovalo zlepšenie postoja. Pre takmer tretinu opýtaných kauza ich názory nezmenila.
Názov jednotky odkazuje na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorú časť Ukrajincov vníma ako symbol boja za nezávislosť. V Poľsku je UPA spájaná so zločinmi voči poľskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny vrátane volynského masakru.
Rozhodnutie vyvolalo kritiku naprieč politickým spektrom. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ukrajinského veľvyslanca a prezident Karol Nawrocki oznámil, že zvažuje odobratie Radu bieleho orla, ktorý Zelenskému udelil jeho predchodca Andrzej Duda. Kyjev následne uviedol, že názov si zvolili samotní príslušníci jednotky, a vyzval na neeskalovanie sporu.
Prieskum sa uskutočnil 9. a 10. júna na reprezentatívnej vzorke 800 dospelých respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík) bre
Negatívny vplyv rozhodnutia uviedlo 52 percent respondentov, zatiaľ čo necelých päť percent deklarovalo zlepšenie postoja. Pre takmer tretinu opýtaných kauza ich názory nezmenila.
Názov jednotky odkazuje na Ukrajinskú povstaleckú armádu (UPA), ktorú časť Ukrajincov vníma ako symbol boja za nezávislosť. V Poľsku je UPA spájaná so zločinmi voči poľskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny vrátane volynského masakru.
Rozhodnutie vyvolalo kritiku naprieč politickým spektrom. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ukrajinského veľvyslanca a prezident Karol Nawrocki oznámil, že zvažuje odobratie Radu bieleho orla, ktorý Zelenskému udelil jeho predchodca Andrzej Duda. Kyjev následne uviedol, že názov si zvolili samotní príslušníci jednotky, a vyzval na neeskalovanie sporu.
Prieskum sa uskutočnil 9. a 10. júna na reprezentatívnej vzorke 800 dospelých respondentov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík) bre