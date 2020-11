Poštová služba spracovala v stredu státisíce korešpondenčných hlasov

Washington 5. novembra (TASR) - Poštová služba Spojených štátov (USPS) spracovala v stredu - deň po prezidentských voľbách - v kľúčových amerických štátoch státisíce hlasovacích lístkov. Informovala o tom vo štvrtok stanica CNN s odvolaním sa na údaje, ktoré boli v tomto zmysle predložené federálnemu súdu.



USPS spracovala v stredu až 305.184 volebných lístkov. Ak sú tieto hlasovacie lístky správne opečiatkované, mohli by byť zarátané v súlade s pravidlami v jednotlivých štátoch, poznamenala CNN.



Z uvedeného počtu však bolo 3,8 percenta hlasovacích lístkov (11.676) spracovaných v štátoch, ktoré hlasovacie lístky doručené po volebnom dni neakceptujú.



Z uvedených dát však nie je jasné, či boli všetky lístky doručené do 3. novembra (vrátane) alebo až neskôr.



Prevažná väčšina týchto hlasov bola spracovaná v Kalifornii, kde je možné zarátať všetky hlasy doručené poštou až do 20. novembra - ak sú správe opečiatkované. Napríklad v Pensylvánii USPS spracovala 6877 hlasovacích lístkov, v okrese Nevada Sierra 9037, v meste Greensboro v Severnej Karolíne a okrese Mid-Carolinas zase 5915 volebných hlasov.