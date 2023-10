Postrelili proruského ukrajinského politika Carjova

Kyjev 27. októbra (TASR) - Bývalý poslanec ukrajinského parlamentu Oleh Carjov, ktorého Moskva údajne pripravovala na to, aby po ruskej invázii viedol bábkovú vládu v Kyjeve, utrpel strelné zranenia a nachádza sa na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedol v piatok Ruskom dosadený predstaviteľ na juhu Ukrajiny Vladimir Rogov. O tom, kde k streľbe došlo, Rogov neinformoval. TASR to uvádza na základe správy agentúry Reuters.



"Olehov stav je veľmi vážny. V súčasnosti je na jednotke intenzívnej starostlivosti," povedal Rogov. O Carjovom postrelení informoval na Telegrame, kde zároveň požiadal pravoslávnych veriacich, aby sa za Carjova modlili.



Zdroje agentúry Reuters minulý rok uviedli, že Rusko pripravuje Carjova na post šéfa bábkovej vlády v Kyjeve po invázii moskovských síl 24. februára 2022.



Carjov túto možnosť odmietol, keď o nej informoval denník Financial Times s odvolaním sa na americké spravodajské služby. Pre Financial Times vtedy povedal, že táto myšlienka je "dosť smiešna," pretože na Kryme prevádzkuje len wellness a "nie je dostatočne dôležitý."