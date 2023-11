Postriekanú Brandenburskú bránu sa stále nepodarilo očistiť

Berlín 7. októbra (TASR) - Berlínska radnica sa zatiaľ neúspešne snaží očistiť Brandenburskú bránu, ktorú v septembri postriekali klimatickí aktivisti. Na odstránenie farby preto teraz použije špeciálnu pastu, pričom náklady na očistenie presiahnu stotisíc eur. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Robotníci začali v pondelok stavať lešenie okolo stĺpov brány a potom na stĺpy nanesú špeciálnu čistiacu pastu, Tá vsiakne do pieskovca a až následne sa spolu s farbou zmyje, uviedla Brigit Möhringová zo spoločnosti BIM, ktorá spravuje mestské nehnuteľnosti. Celý proces sa pravdepodobne zopakuje a kompletné vyčistenie môže trvať aj niekoľko týždňov.



Náklady na vyčistenie stĺpov dosiahnu najmenej 115.000 eur. Berlínsky senátor zodpovedný za financie Stefan Every uviedol, že mesto chce aspoň časť tejto sumy vymáhať od environmentálnej skupiny Posledná generácia (Letzte Generation).



Klimatickí aktivisti z tejto skupiny postriekali v septembri oranžovou farbou všetkých šesť stĺpov brány. Tvrdili, že farba je rozpustná vo vode a bránu nepoškodí. Očistiť stĺpy sa však nepodarilo pomocou tlakového čističa a horúcej vody, pretože farba prenikla hlbšie do pórovitého pieskovca.



Posledná generácia organizuje protesty od roku 2022 a jej členovia sa prilepujú k cestám a blokujú tak premávku. Medzi požiadavky tejto skupiny patrí napríklad obmedzenie maximálnej rýchlosti na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu a tiež vytvorenie vládneho orgánu, ktorý zabezpečí, že Nemecko by sa mohlo do roku 2030 stať klimaticky neutrálnym.