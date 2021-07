Postriekanú sochu Georgea Floyda vyčistili a premiestnia ju

New York 25. júla (TASR) - Socha Georgea Floyda, ktorú v newyorskej štvrti Brooklyn počmárali čiernou farbou, vyčistili a smeruje na námestie Union Square vo štvrti Manhattan. V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Umelecké dielo bolo umiestnené a slávnostne odhalené na ulici Flatbush Avenue 19. júna, na nový federálny sviatok Juneteenth (Deň nezávislosti černochov). O päť dní, 24. júna, sochu úmyselne poškodili čiernou farbou a označili logom organizácie belošských rasistov.



Členovia skupiny, ktorí sochu nainštalovali, ju však s vynaložením veľkej námahy vyčistili. Miestni obyvatelia a jeden z Floydových bratov sa tento týždeň pri nej naposledy zhromaždili, pred dlho plánovaným presťahovaním na Union Square, kde bude v septembri súčasťou výstavy.



"Dopočul som sa o tom vandalstve... Bol som taký hrdý, keď som sa dozvedel, že na Flatbush Avenue osadili sochu. Naozaj nám pomáhali, postarali sa o pamiatku môjho brata," povedal Terrence Floyd na zhromaždení. A páchateľom odkázal: "Pokúšate sa nás zastaviť, ale nezastavíte nás. Budeme pokračovať, s láskou."



Andrew Cohen z skupiny Confront Art, ktorá stojí za týmto umeleckým dielom a jeho inštaláciou, uviedol, že ľudia strávili dlhé hodiny odstraňovaním čiernej farby zo sochy. Robili to ručne a zubnými kefkami. "Pomohla jediná metóda - poriadna fuška," povedal.



Socha pôjde v pondelok naspäť do ateliéru na ďalšie čistenie.



Za toto vandalstvo nikoho nezatkli.



Afroameričan George Floyd zomrel vlani v máji po brutálnom policajnom zásahu v americkom meste Minneapolis. Vyvolalo to protesty proti policajnej surovosti a rasizmu. Belošský bývalý policajt Derek Chauvin bol za smrtiaci zásah tento rok v júni odsúdený na 22 a pol roka odňatia slobody.