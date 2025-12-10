< sekcia Zahraničie
Postup M23 v KDR je fackou pre USA, tvrdí šéf burundskej diplomacie
Povstalci z Hnutia 23. marca (M23) v utorok večer vstúpili do strategického konžského mesta Uvira pri hraniciach s Burundi.
Autor TASR
Nairobi 10. decembra (TASR) - Postup ozbrojeného hnutia M23 podporovaného Rwandou vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR), je podľa burundského ministra zahraničných vecí Edouarda Bizimanu „vztýčeným prostredníkom“ pre Spojené štáty, a to len niekoľko dní po podpísaní mierovej dohody vo Washingtone. Bizimana zároveň v rozhovore pre agentúru AFP vyzval na uvalenie sankcií voči Kigali, píše TASR.
Povstalci z Hnutia 23. marca (M23) v utorok večer vstúpili do strategického konžského mesta Uvira pri hraniciach s Burundi. M23 je podporované Rwandou a teraz sa priblížilo k ovládnutiu posledného významného sídla v regióne Južné Kivu, ktoré nemá ešte pod kontrolou.
Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Kigali a Kinshasa podpísali dohodu sprostredkovanú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorej cieľom je ukončiť konflikt medzi krajinami.
„Podpísanie dohody a jej neplnenie je poníženie pre všetkých, a v prvom rade pre prezidenta Trumpa,“ povedal Bizimana agentúre AFP.
„Je to skutočne facka Spojeným štátom, prostredník,“ povedal a dodal, že sankcie voči Rwande sú „nevyhnutné“. Tiež povedal, že cesta rwandského prezidenta Paula Kagameho do Spojených štátov bola „len naoko“.
Bizimana tiež tvrdil, že už 2. decembra, pred návštevou Washingtonu, „jeho (Kagameho) vojaci spustili ofenzívu“ proti burundským pozíciám v KDR, (ktoré tam podporujú konžskú armádu), ako aj proti samotným konžským ozbrojeným silám.
Neistota pretrváva predovšetkým ohľadom kontroly nad spomínaným mestom Uvira, ktoré leží približne 20 kilometrov od burundskej ekonomickej metropoly Bujumbura.
„Sme pripravení brániť naše hranice, pretože hrozba pre Burundi je priama a, samozrejme, ako často hovorím, M23 bez Rwandy nezmôže nič, takže je za tým Rwanda,“ povedal Bizimana.
„Videli sme posily prichádzajúce z Rwandy, niekoľko nákladných áut plných vojakov a bomby vystrelené z rwandského územia. A teraz sa snažia zvaliť vinu na iných,“ povedal.
V stredu Rwanda obvinila KDR a Burundi z úmyselného porušenia mierového procesu. Odsúdila konžskú a burundskú armádu a tvrdila, že „systematicky bombardovali civilné dediny v blízkosti rwandskej hranice“
Povstalci z Hnutia 23. marca (M23) v utorok večer vstúpili do strategického konžského mesta Uvira pri hraniciach s Burundi. M23 je podporované Rwandou a teraz sa priblížilo k ovládnutiu posledného významného sídla v regióne Južné Kivu, ktoré nemá ešte pod kontrolou.
Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Kigali a Kinshasa podpísali dohodu sprostredkovanú americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorej cieľom je ukončiť konflikt medzi krajinami.
„Podpísanie dohody a jej neplnenie je poníženie pre všetkých, a v prvom rade pre prezidenta Trumpa,“ povedal Bizimana agentúre AFP.
„Je to skutočne facka Spojeným štátom, prostredník,“ povedal a dodal, že sankcie voči Rwande sú „nevyhnutné“. Tiež povedal, že cesta rwandského prezidenta Paula Kagameho do Spojených štátov bola „len naoko“.
Bizimana tiež tvrdil, že už 2. decembra, pred návštevou Washingtonu, „jeho (Kagameho) vojaci spustili ofenzívu“ proti burundským pozíciám v KDR, (ktoré tam podporujú konžskú armádu), ako aj proti samotným konžským ozbrojeným silám.
Neistota pretrváva predovšetkým ohľadom kontroly nad spomínaným mestom Uvira, ktoré leží približne 20 kilometrov od burundskej ekonomickej metropoly Bujumbura.
„Sme pripravení brániť naše hranice, pretože hrozba pre Burundi je priama a, samozrejme, ako často hovorím, M23 bez Rwandy nezmôže nič, takže je za tým Rwanda,“ povedal Bizimana.
„Videli sme posily prichádzajúce z Rwandy, niekoľko nákladných áut plných vojakov a bomby vystrelené z rwandského územia. A teraz sa snažia zvaliť vinu na iných,“ povedal.
V stredu Rwanda obvinila KDR a Burundi z úmyselného porušenia mierového procesu. Odsúdila konžskú a burundskú armádu a tvrdila, že „systematicky bombardovali civilné dediny v blízkosti rwandskej hranice“