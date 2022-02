Postup Ruska je pomalší, než sa očakávalo, tvrdí Pentagón

Washington 26. februára (TASR) - Postup Ruska na Ukrajine je pomalší, než pôvodne očakávalo, a to z dôvodu neočakávane pevného odporu. Oznámil to v sobotu vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Rusko má podľa vyjadrení tohto predstaviteľa Pentagónu v súčasnosti na Ukrajine najmenej 50 percent svojej hrubej útočnej sily.



Takisto však uviedol, že u Rusov môže "narastať frustrácia" z nedostatočného postupu za posledných 24 hodín - najmä v oblastiach na severe Ukrajiny.



Rusi sú podľa jeho slov "frustrovaní nesmierne odhodlaným odporom", ktorý ich spomaľuje. "Na základe našich pozorovaní je tento odpor väčší, než Rusi očakávali," povedal.



Predstaviteľ pripomenul, že Rusko do skorých ranných hodín washingtonského času nezískalo pod kontrolu žiadne ukrajinské mesto, píše AFP.



Ruské jednotky v sobotu uskutočnili výpady do ukrajinskej metropoly Kyjev predtým, než sa po tvrdom odpore stiahli na predmestia počas tretieho dňa invázie nariadenej ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pripomína AFP.